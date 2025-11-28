Запланована подія 2

Потребление бензина в Украине выросло почти на 50%, в то время как использование газа упало на 52%.

Украинские потребители в сентябре 2025 использовали значительные объемы энергоресурсов. Потребление природного газа и угля значительно сократилось, в то время как объемы использования бензина выросли почти на 50% по сравнению с довоенным 2021 годом.

По данным Energy Map, в сентябре 2025 года потребление основных энергоресурсов составило:

  • Природный газ: около 585 млн. куб. м.
  • Каменный уголь: 1,7 млн. тонн.
  • Дизельное топливо: 596 тыс. тонн.
  • Бензин: 262 тыс. тонн.
  • Сжиженный углеводородный газ (СУГ): 126 тыс. тонн.
  • Мазут: 1,4 тыс. тонн.

По сравнению с периодом до полномасштабного вторжения (сентябрь 2021 года) структура энергопотребления существенно изменилась:

  • Резко упало использование традиционных ресурсов: мазута (в 10,5 раза), природного газа (в 2,1 раза) и угля (в 1,7 раза).
  • Значительно выросло потребление моторного топлива: бензина (на 49%), дизеля (на 6%) и СУГ (на 4%).
По региональной структуре больше всего природного газа в сентябре потреблено в Харьковской области (116,1 млн куб. м) и городе Киев (102,9 млн куб. м).

Самые низкие объемы зафиксированы в Кировоградской (1,6 млн. куб. м), Черновицкой (1,1 млн. куб. м) и Херсонской (0,9 млн. куб. м) областях.

Без учета розничных продаж на АЗС больше всего потребили:

  • дизельного топлива   – потребители Днепропетровской и Полтавской областей;
  • бензина   – Киева и Днепропетровской области;
  • сжиженного углеводородного газа   – Львовской и Днепропетровской областей.

Напомним, с декабря 2025 года на газовом рынке для населения произойдут два ключевых изменения : месячные тарифы снизятся, а один из поставщиков ООО "Энерджи Трейд Групп" прекратит свою деятельность.

Автор:
Татьяна Бессараб