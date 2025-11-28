- Категория
Потребление бензина в Украине выросло почти на 50%, в то время как использование газа упало на 52%.
Украинские потребители в сентябре 2025 использовали значительные объемы энергоресурсов. Потребление природного газа и угля значительно сократилось, в то время как объемы использования бензина выросли почти на 50% по сравнению с довоенным 2021 годом.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает аналитический центр DiXi Group на основе данных Госстата и ГНС.
По данным Energy Map, в сентябре 2025 года потребление основных энергоресурсов составило:
- Природный газ: около 585 млн. куб. м.
- Каменный уголь: 1,7 млн. тонн.
- Дизельное топливо: 596 тыс. тонн.
- Бензин: 262 тыс. тонн.
- Сжиженный углеводородный газ (СУГ): 126 тыс. тонн.
- Мазут: 1,4 тыс. тонн.
По сравнению с периодом до полномасштабного вторжения (сентябрь 2021 года) структура энергопотребления существенно изменилась:
- Резко упало использование традиционных ресурсов: мазута (в 10,5 раза), природного газа (в 2,1 раза) и угля (в 1,7 раза).
- Значительно выросло потребление моторного топлива: бензина (на 49%), дизеля (на 6%) и СУГ (на 4%).
По региональной структуре больше всего природного газа в сентябре потреблено в Харьковской области (116,1 млн куб. м) и городе Киев (102,9 млн куб. м).
Самые низкие объемы зафиксированы в Кировоградской (1,6 млн. куб. м), Черновицкой (1,1 млн. куб. м) и Херсонской (0,9 млн. куб. м) областях.
Без учета розничных продаж на АЗС больше всего потребили:
- дизельного топлива – потребители Днепропетровской и Полтавской областей;
- бензина – Киева и Днепропетровской области;
- сжиженного углеводородного газа – Львовской и Днепропетровской областей.
Напомним, с декабря 2025 года на газовом рынке для населения произойдут два ключевых изменения : месячные тарифы снизятся, а один из поставщиков ООО "Энерджи Трейд Групп" прекратит свою деятельность.