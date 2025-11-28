Потребление бензина в Украине выросло почти на 50%, в то время как использование газа упало на 52%.

Украинские потребители в сентябре 2025 использовали значительные объемы энергоресурсов. Потребление природного газа и угля значительно сократилось, в то время как объемы использования бензина выросли почти на 50% по сравнению с довоенным 2021 годом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает аналитический центр DiXi Group на основе данных Госстата и ГНС.

По данным Energy Map, в сентябре 2025 года потребление основных энергоресурсов составило:

Природный газ: около 585 млн. куб. м.

около 585 млн. куб. м. Каменный уголь: 1,7 млн. тонн.

1,7 млн. тонн. Дизельное топливо: 596 тыс. тонн.

Бензин: 262 тыс. тонн.

262 тыс. тонн. Сжиженный углеводородный газ (СУГ): 126 тыс. тонн.

126 тыс. тонн. Мазут: 1,4 тыс. тонн.

По сравнению с периодом до полномасштабного вторжения (сентябрь 2021 года) структура энергопотребления существенно изменилась:

Резко упало использование традиционных ресурсов: мазута (в 10,5 раза), природного газа (в 2,1 раза) и угля (в 1,7 раза).

использование традиционных ресурсов: (в 10,5 раза), (в 2,1 раза) и (в 1,7 раза). Значительно выросло потребление моторного топлива: бензина (на 49%), дизеля (на 6%) и СУГ (на 4%).

По региональной структуре больше всего природного газа в сентябре потреблено в Харьковской области (116,1 млн куб. м) и городе Киев (102,9 млн куб. м).

Самые низкие объемы зафиксированы в Кировоградской (1,6 млн. куб. м), Черновицкой (1,1 млн. куб. м) и Херсонской (0,9 млн. куб. м) областях.

Без учета розничных продаж на АЗС больше всего потребили:

дизельного топлива – потребители Днепропетровской и Полтавской областей;

– потребители Днепропетровской и Полтавской областей; бензина – Киева и Днепропетровской области;

– Киева и Днепропетровской области; сжиженного углеводородного газа – Львовской и Днепропетровской областей.

Напомним, с декабря 2025 года на газовом рынке для населения произойдут два ключевых изменения : месячные тарифы снизятся, а один из поставщиков ООО "Энерджи Трейд Групп" прекратит свою деятельность.