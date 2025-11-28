Споживання бензину в Україні зросло майже на 50%: показники використання енергоресурсів у вересні

Українські споживачі у вересні 2025 року використали значні обсяги енергоресурсів. Споживання природного газу та вугілля значно скоротилося, тоді як обсяги використання бензину зросли майже на 50% порівняно з довоєнним 2021 роком.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє аналітичний центр DiXi Group на основі даних Держстату та ДПС.

За даними Energy Map, у вересні 2025 року споживання основних енергоресурсів становило:

Природний газ: близько 585 млн куб. м.

близько 585 млн куб. м. Кам’яне вугілля: 1,7 млн тонн.

1,7 млн тонн. Дизельне паливо: 596 тис. тонн.

Бензин: 262 тис. тонн.

262 тис. тонн. Зріджений вуглеводневий газ (ЗВГ): 126 тис. тонн.

126 тис. тонн. Мазут: 1,4 тис. тонн.

У порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення (вересень 2021 року), структура енергоспоживання суттєво змінилася:

Різко впало використання традиційних ресурсів: мазуту (у 10,5 раза), природного газу (у 2,1 раза) та вугілля (у 1,7 раза).

За регіональною структурою, найбільше природного газу у вересні спожито в Харківській області (116,1 млн куб. м) та місті Київ (102,9 млн куб. м).

Найнижчі обсяги зафіксовані у Кіровоградській (1,6 млн куб. м), Чернівецькій (1,1 млн куб. м) та Херсонській (0,9 млн куб. м) областях.

Без урахування роздрібного продажу на АЗС найбільше спожили:

дизельного палива – споживачі Дніпропетровської та Полтавської областей;

– споживачі Дніпропетровської та Полтавської областей; бензину – Києва та Дніпропетровської області;

– Києва та Дніпропетровської області; зрідженого вуглеводневого газу – Львівської та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, з грудня 2025 року на газовому ринку для населення відбудуться дві ключові зміни: місячні тарифи знизяться, а один із постачальників, ТОВ “Енерджі Трейд Груп”, припинить свою діяльність.