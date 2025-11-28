Ціни на пальне 28 листопада 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 28 листопада 2025 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 60,55 грн (-86 коп.) А-95 56,40 грн (-1,26 грн) А-92 55,72 грн (-29 коп.) ДП 56,57 грн (-1,26 грн) Газ 34,29 грн (-59 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 62,99 56,99 56,99 34,99 UPG 58,90 55,98 55,98 34,03 WOG 62,99 56,99 56,99 34,98 УКРНАФТА 55,99 55,99 55,99 57,99 33,99 SOCAR 61,13 57,99 57,99 34,98 AMIC 58,49 55,99 55,99 34,65 БРСМ-Нафта 54,15 54,06 33,42

Раніше повідомлялося, що флагманська російська нафта Urals пропонується індійським нафтопереробним підприємствам за найнижчою ціною щонайменше за два роки.