Ціни на пальне 28 листопада 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 28 листопада 2025 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|60,55 грн (-86 коп.)
|А-95
|56,40 грн (-1,26 грн)
|А-92
|55,72 грн (-29 коп.)
|ДП
|56,57 грн (-1,26 грн)
|Газ
|34,29 грн (-59 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|62,99
|56,99
|56,99
|34,99
|UPG
|58,90
|55,98
|55,98
|34,03
|WOG
|62,99
|56,99
|56,99
|34,98
|УКРНАФТА
|55,99
|55,99
|55,99
|57,99
|33,99
|SOCAR
|61,13
|57,99
|57,99
|34,98
|AMIC
|58,49
|55,99
|55,99
|34,65
|БРСМ-Нафта
|54,15
|54,06
|33,42
Раніше повідомлялося, що флагманська російська нафта Urals пропонується індійським нафтопереробним підприємствам за найнижчою ціною щонайменше за два роки.