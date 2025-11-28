- Категория
Цены на топливо 28 ноября 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 28 ноября 2025 (пятница), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|60,55 грн (-86 коп.)
|А-95
|56,40 грн (-1,26 грн)
|А-92
|55,72 грн (-29 коп.)
|ДТ
|56,57 грн (-1,26 грн)
|Газ
|34,29 грн (-59 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|62,99
|56,99
|56,99
|34,99
|UPG
|58,90
|55,98
|55,98
|34,03
|WOG
|62,99
|56,99
|56,99
|34,98
|УКРНАФТА
|55,99
|55,99
|55,99
|57,99
|33,99
|SOCAR
|61,13
|57,99
|57,99
|34,98
|AMIC
|58,49
|55,99
|55,99
|34,65
|БРСМ-Нафта
|54,15
|54,06
|33,42
Ранее сообщалось, что флагманская российская нефть Urals предлагается индийским нефтеперерабатывающим предприятиям по самой низкой цене не менее двух лет.