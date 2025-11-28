Цены на топливо 28 ноября 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 28 ноября 2025 (пятница), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 60,55 грн (-86 коп.) А-95 56,40 грн (-1,26 грн) А-92 55,72 грн (-29 коп.) ДТ 56,57 грн (-1,26 грн) Газ 34,29 грн (-59 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 62,99 56,99 56,99 34,99 UPG 58,90 55,98 55,98 34,03 WOG 62,99 56,99 56,99 34,98 УКРНАФТА 55,99 55,99 55,99 57,99 33,99 SOCAR 61,13 57,99 57,99 34,98 AMIC 58,49 55,99 55,99 34,65 БРСМ-Нафта 54,15 54,06 33,42

Ранее сообщалось, что флагманская российская нефть Urals предлагается индийским нефтеперерабатывающим предприятиям по самой низкой цене не менее двух лет.