Потребление металлопроката в Украине замедлилось в 2024 году: какие причины

Динамика роста на рынке металлургии могла быть выше, но этому помешали сокращение инфраструктурного строительства, дефицит электроэнергии после ракетных атак на украинскую энергетику и усиление мобилизации. Два последних фактора во втором полугодии снизили экономическую активность бизнеса, что сказалось на спросе на металлопродукцию.

Об этом сообщает GMK Center.

Причины замедления роста отрасли

По итогам прошлого года динамика металлопотребления в Украине замедлилась до 10%, как и ожидалось после рекордного возобновляемого роста в 2,2 раза по итогам 2023 года.

"Внутренний рынок обеспечил нам хорошую динамику только в первом полугодии. Было несколько инфраструктурных проектов. Но потом, когда они завершились, рынок рос не с той скоростью, на которую мы рассчитывали», – объяснил Мауро Лонгобардо, генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог".

По словам начальника отдела аналитики и ценообразования "Метинвест-СМЦ" Александра Ведерникова, в I полугодии 2024 года по инфраструктурным проектам наблюдался рост по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, однако во второй половине года спрос в этом сегменте существенно снизился.

Массированные ракетные атаки РФ на украинскую энергетику стали причиной сокращения энергоснабжения предприятиями, снижения их производственной активности и уменьшения спроса на металлопродукцию. Кроме того, усиление мобилизации привело к нехватке рабочей силы, а также частичному снижению экономической активности в ряде металлопотребительных отраслей.

Однако все опрошенные GMK Center компании в 2024 году показали рост продаж металлопродукции в натуральном выражении в среднем на 15%, в отдельных случаях для узких сегментов металлопроката – до 25%.

Спрос по видам металлопродукции

По итогам 2024 года практически по всем видам металлопродукции наблюдался рост потребления. В прошлом году спрос увеличился на следующие виды металлопродукции:

листовой прокат (используется для строительства укрытий энергообъектов);

трубы;

метизная продукция (используется для использования в защитных и фортификационных сооружениях).

Наибольший прирост показал сегмент промольных слоев – на 71% до 113 тыс. тонн. Сегмент плоского проката по итогам 2024 показал разнонаправленную динамику:

оцинкованный прокат – рост на 32%, до 297 тыс. т;

горячекатаный прокат – рост на 9%, до 892 тыс. т;

холоднокатаный прокат – снижение на 2%, до 245 тыс. т.

Производство шахтных стоек сократилось больше всего — в 2,5 раза – до 28 тыс. т. Это было вызвано сокращением выработки и сворачиванием деятельности на шахтах в зоне боевых действий.

Напомним, в январе 2025 года производство стали в Украине выросло на 12,3% . В прошлом месяце металлургические предприятия Украины выплавили 611 тыс. тонн стали, что значительно больше, чем за аналогичный период в прошлом году.