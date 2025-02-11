В январе производство стали в Украине выросло на 12,3%

В 2025 году металлургическая отрасль показала существенный рост. Наибольший прирост зафиксирован в производстве стали. За январь металлургические предприятия Украины выплавили 611 тыс. тонн стали, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом 10 февраля сообщило объединение предприятий "Укрметаллургпром".

На металлургических комбинатах в Украине в прошлом месяце также произвели 595 тысяч. тонн чугуна, что на 7,2% больше январских показателей 2024 года.

Кроме того, производство проката за первый месяц 2025 года выросло на 6%, составив 480 тыс. тонн.

Украина потеряла значительную часть металлургии

После начала полномасштабной войны Украина потеряла два крупных металлургических завода ММК им. Ильича и "Азовсталь", которые выплавляли 40% стали в стране и были разрушены в ходе боев за Мариуполь.

Кроме того, оставшиеся работать заводы были вынуждены снизить загрузку из-за закрытия морских портов, что вызвало проблемы со сбытом продукции. Металлургические компании вынуждены были переориентироваться на железнодорожную логистику и отгружать продукцию в страны ЕС.

Напомним, в 2024 году мировое производство чугуна и стали несколько снизилось, однако Украина показала рост и удержала свои позиции среди ведущих производителей металлургической отрасли.