У січні виробництво сталі в Україні зросло на 12,3%

У 2025 року металургійна галузь України показала суттєве зростання. Найбільший приріст зафіксовано у виробництві сталі. За січень металургійні підприємства України виплавили 611 тис. тонн сталі, що на 12,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це 10 лютого повідомило об’єднання підприємств "Укрметалургпром".

На металургійних комбінатах в Україні минулого місяця також виготовили 595 тис. тонн чавуну, що на 7,2% більше за січневі показники 2024 року.

Крім того, виробництво прокату за перший місяць 2025 року зросло на 6%, склавши 480 тис. тонн.

Україна втратила значну частину металургії

Після початку повномасштабної війни Україна втратила два великих металургійних заводи ММК ім. Ілліча та "Азовсталь", які виплавляли 40% сталі в країні та були зруйновані в ході боїв за Маріуполь.

Крім того, заводи, які залишилися працювати, були змушені знизити завантаження через закриття морських портів, що викликало проблеми зі збутом продукції. Металургійні компанії були вимушені переорієнтуватись на залізничну логістику та відвантажувати продукцію в країни ЄС.

Нагадаємо, у 2024 році світове виробництво чавуну та сталі дещо знизилося, однак Україна показала зростання та утримала свої позиції серед провідних виробників металургійної галузі.