Українські металурги випередили саудітів

У першій половині 2024 року Україна піднялась з 14-го на 13-е місце серед 40 країн у виробництві чавуну та з 22-го на 21-е місце серед 71 країни у виробництві сталі. Про це повідомляє Укрметалургпром із посиланням на дані Worldsteel.

Зазначається, що Україна збільшила виробництво чавуну до 3,47 мільйона тонн, що на 22,25% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Загалом, світове виробництво чавуну за перші шість місяців 2024 року становило 704,01 мільйонів тонн, що на 1,79% менше, ніж за аналогічний період 2023 року. Лідером у виробництві чавуну залишається Китай, хоча його показники також знизилися на 3,60% до 435,62 мільйонів тонн. Частка китайського чавуну у світовому виробництві за цей період становить 61,9%.

Також українська металургійна галузь покращила свої позиції у виробництві сталі, збільшивши обсяги до 3,87 мільйона тонн у першому півріччі 2024 року. Це на 136,96% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Протягом першого півріччя 2024 року світове виробництво сталі залишалося стабільним і практично не змінилося порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загалом, за цей період було вироблено 954,62 мільйона тонн сталі, що лише на 0,01% менше, ніж за перші шість місяців 2023 року.

Китай продовжує утримувати лідерство з обсягом виробництва 530,57 мільйона тонн, хоча це на 1,10% менше, ніж за аналогічний період 2023 року. Таким чином, частка Китаю у світовому виробництві сталі складає 55,6%.

Україна втратила значну частину металургії

Після початку повномасштабної війни Україна втратила два великих металургійних заводи - ММК ім. Ілліча та "Азовсталь", які виплавляли 40% сталі в країні, але були зруйновані в ході боїв за Маріуполь.

Тим часом заводи, які залишилися працювати, були змушені знизити завантаження через закриття морських постів, що викликало проблеми зі збутом продукції. Металургійні компанії були вимушені переорієнтуватись на залізничну логістику, та відвантажувати продукцію в країни ЄС.

Лише на початку осені 2023 року з портів "Одеса" та "Південний" вийшли перші судна з продукцією українських металургів та гірників, що фактично означало завершення морської блокади для української металургії.

У 2023 році українськими металургійними підприємствами вироблено 5,37 млн т металопрокату, що становить 100,4% відносно аналогічного періоду 2022 року. За минулий рік українські металурги суттєво наростили поставки на внутрішній ринок, але скоротили експорт.

Про нагальні проблеми української металургії, можливості галузі у 2024 році та стан ринку металопродукції читайте в статті Delo.ua "Сталевий коридор працює. Чи зможе українська металургія наростити виробництво у 2024 році".