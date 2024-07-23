Украинские металурги опередили саудитов

В первой половине 2024 года Украина поднялась с 14 на 13 место среди 40 стран в производстве чугуна и с 22 на 21 место среди 71 страны в производстве стали. Об этом сообщает Укрметаллургпром со ссылкой на данные Worldsteel.

Украина увеличила производство чугуна до 3,47 миллиона тонн, что на 22,25% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В целом, мировое производство чугуна за первые шесть месяцев 2024 года составило 704,01 миллиона тонн , что на 1,79% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Лидером в производстве чугуна остается Китай, хотя его показатели также снизились на 3,60% до 435,62 миллиона тонн . Доля китайского чугуна в мировом производстве за этот период составляет 61,9%.

Также украинская металлургическая отрасль улучшила свои позиции в производстве стали, увеличив объем до 3,87 миллиона тонн в первом полугодии 2024 года. Это на 136,96% больше чем за аналогичный период 2023 года.

В течение первого полугодия 2024 г. мировое производство стали оставалось стабильным и практически не изменилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом за этот период было произведено 954,62 миллиона тонн стали, что всего на 0,01% меньше, чем за первые шесть месяцев 2023 года.

Китай продолжает удерживать лидерство по объему производства 530,57 миллиона тонн, хотя это на 1,10% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Таким образом, доля Китая в мировом производстве стали составляет 55,6%.

Украина потеряла значительную часть металлургии

После начала полномасштабной войны Украина потеряла два крупных металлургических завода – ММК им. Ильича и "Азовсталь", которые выплавляли 40% стали в стране, но были разрушены в ходе боев за Мариуполь.

Между тем оставшиеся работать заводы были вынуждены снизить загрузку из-за закрытия морских постов, что вызвало проблемы со сбытом продукции. Металлургические компании были вынуждены переориентироваться на железнодорожную логистику и отгружать продукцию в страны ЕС.

Только в начале осени 2023 из портов "Одесса" и "Южный" вышли первые суда с продукцией украинских металлургов и горняков, что фактически означало завершение морской блокады для украинской металлургии.

В 2023 году в странских металлургических предприятиях произведено 5,37 млн т металлопроката, что составляет 100,4% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. В прошлом году украинские металлурги существенно нарастили поставки на внутренний рынок, но сократили экспорт.

О насущных проблемах украинской металлургии, возможностях отрасли в 2024 году и состоянии рынка металлопродукции читайте в статье Delo.ua "Стальной коридор работает. Сможет ли украинская металлургия нарастить производство в 2024 году".