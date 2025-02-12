Споживання металопрокату в Україні сповільнилося у 2024 році: які причини

Динаміка зростання на ринку металургії могла б бути вищою, але цьому завадили скорочення інфраструктурного будівництва, дефіцит електроенергії після ракетних атак на українську енергетику і посилення мобілізації. Два останні чинники в другому півріччі знизили економічну активність бізнесу, що позначилося на попиті на металопродукцію.

Про це повідомляє GMK Center.

Причини уповільнення зростання галузі

За підсумками минулого року динаміка металоспоживання в Україні сповільнилася до 10%, що було очікувано після рекордного відновлювального зростання в 2,2 раза за підсумками 2023 року.

"Внутрішній ринок забезпечив нам хорошу динаміку тільки в першому півріччі. Було кілька інфраструктурних проєктів. Але потім, коли вони завершилися, ринок ріс не з тією швидкістю, на яку ми розраховували», – пояснив Мауро Лонгобардо, генеральний директор "АрселорМіттал Кривий Ріг".

За словами начальника відділу аналітики та ціноутворення "Метінвест-СМЦ" Олександра Ведернікова, у І півріччі 2024 року за інфраструктурними проєктами спостерігалося зростання відносно аналогічного періоду попереднього року, однак у другій половині року попит у цьому сегменті істотно знизився.

Масовані ракетні атаки РФ на українську енергетику стали причиною скорочення енергопостачань підприємствам, зниження їхньої виробничої активності та зменшення попиту на металопродукцію. Крім того, посилення мобілізації призвело до нестачі робочої сили, а також часткового зниження економічної активності в низці металоспоживних галузей.

Однак, усі опитані GMK Center металоторгівельні компанії у 2024 році показали зростання продажів металопродукції в натуральному виразі в середньому на 15%, в окремих випадках для вузьких сегментів металопрокату – до 25%.

Попит за видами металопродукції

За підсумками 2024 року практично за всіма видами металопродукції спостерігалося зростання споживання. Минулого року попит збільшився на такі види металопродукції:

листовий прокат (для будівництва укриттів енергооб’єктів);

труби;

метизна продукція (для використання в захисних і фортифікаційних спорудах).

Найбільший приріст показав сегмент промольних шарів – на 71%, до 113 тис. тон. Сегмент плоского прокату за підсумками 2024 року показав різноспрямовану динаміку:

оцинкований прокат – зростання на 32%, до 297 тис. т;

гарячекатаний прокат – зростання на 9%, до 892 тис. т;

холоднокатаний прокат – зниження на 2%, до 245 тис. т.

Виробництво шахтних стійок скоротився найбільше — в 2,5 раза – до 28 тис. т. Це було викликано скороченням виробітку і згортанням діяльності на шахтах у зоні бойових дій.

Нагадаємо, у січні 2025 року виробництво сталі в Україні зросло на 12,3%. Минулого місяці металургійні підприємства України виплавили 611 тис. тонн сталі, що значно більше, ніж за аналогічний період минулого року.