Правительство определило новые приоритеты развития Минцифры: ШИ, робототехника и микроэлектроника

Кабинет министров Украины принял постановление, определяющее стратегические направления развития робототехники, беспилотных систем, искусственного интеллекта и полупроводниковых технологий.

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Об этом сообщили в Минцифре.

Документ расширяет полномочия Министерства цифровой трансформации, которое будет формировать государственную политику в этих отраслях, в том числе и в инновационных технологиях для нужд обороны.

Это постановление должно стать основой обеспечения технологической независимости Украины, усиления обороноспособности государства и создания благоприятных условий для развития отечественной высокотехнологичной индустрии. Она также будет способствовать внедрению украинских роботизированных и беспилотных решений, как в промышленности, так и в гражданском секторе.

Документ является частью реализации Стратегии цифрового развития инноваций Украины до 2030 года, в частности ее положений развития инфраструктуры для искусственного интеллекта и отрасли микроэлектроники.

Что предусматривает постановление:

Регулирование и стандарты : введение требований к поставщикам технологий для защиты данных и эффективности решений в сферах ИИ, робототехники и беспилотных систем.

Научное развитие : поддержка исследований и образовательных программ, стимулирующих подготовку специалистов в соответствующих отраслях.

Поддержка бизнеса : финансовая помощь компаниям, работающим в сферах искусственного интеллекта, дронов, робототехники и производства полупроводников.

Фокус на микроэлектронику : создание в Украине инновационного кластера, который будет сосредоточен на производстве полупроводников для обороны, промышленности и цифровых технологий.

Внедрение ИИ в госуправление : расширение применения искусственного интеллекта в сфере безопасности и государственных услуг.

Маркетинговая платформа : создание платформы для быстрого запуска украинских технологических решений на внутреннем и внешнем рынках.

Сертификация и испытание : формирование инфраструктуры для тестирования, сертификации и демонстрации инноваций, что позволит оперативно внедрять новые технологии.

В результате реализации постановления Украина получит дополнительные инструменты для создания автономных транспортных средств, медицинских роботов, систем оборонного назначения и других инновационных разработок.

Кроме того, отмечается, что документ должен улучшить инвестиционный климат и способствовать интеграции Украины в европейское пространство в области цифровых технологий.

Напомним, еще в осень 2023 года в Украине была принята Дорожная карта государственного регулирования сферы искусственного интеллекта. В ее основу легла концепция так называемого Bottom-Up подхода, предполагающая поэтапное движение от мягких инструментов к юридически обязательному законодательству.

Первые документы уже наработаны – речь идет о рекомендации по применению ИИ в медиа, соблюдение прав человека и защиты персональных данных. Следующим шагом станет публикация Белой книги с определением стратегии развития этой технологии в Украине. Белая книга – аналитический документ, в котором более подробно будет определена стратегия развития искусственного интеллекта и внедрение дорожной карты по регулированию искусственного интеллекта в Украине.