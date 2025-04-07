Уряд визначив нові пріоритети розвитку Мінцифри: ШІ, робототехніка та мікроелектроніка

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка визначає стратегічні напрями розвитку робототехніки, безпілотних систем, штучного інтелекту та напівпровідникових технологій.

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Про це повідомили в Мінцифри.

Документ розширює повноваження Міністерства цифрової трансформації, яке відтепер формуватиме державну політику у цих галузях, зокрема й в інноваційних технологіях для потреб оборони.

Ця постанова має стати основою для забезпечення технологічної незалежності України, посилення обороноздатності держави та створення сприятливих умов для розвитку вітчизняної високотехнологічної індустрії. Вона також сприятиме впровадженню українських роботизованих і безпілотних рішень як у промисловості, так і в цивільному секторі.

Документ є частиною реалізації Стратегії цифрового розвитку інновацій України до 2030 року, зокрема її положень щодо розвитку інфраструктури для штучного інтелекту та галузі мікроелектроніки.

Що передбачає постанова:

Регулювання і стандарти : запровадження вимог до постачальників технологій для захисту даних і ефективності рішень у сферах ШІ, робототехніки та безпілотних систем.

Науковий розвиток : підтримка досліджень і освітніх програм, що стимулюватимуть підготовку фахівців у відповідних галузях.

Підтримка бізнесу : фінансова допомога компаніям, які працюють у сферах штучного інтелекту, дронів, робототехніки та виробництва напівпровідників.

Фокус на мікроелектроніку : створення в Україні інноваційного кластера, що зосередиться на виробництві напівпровідників для оборони, промисловості та цифрових технологій.

Впровадження ШІ у держуправління : розширення застосування штучного інтелекту у сфері безпеки та державних послуг.

Маркетингова платформа : створення платформи для швидкого запуску українських технологічних рішень на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Сертифікація і випробування : формування інфраструктури для тестування, сертифікації та демонстрації інновацій, що дозволить оперативно впроваджувати нові технології.

Очікується, що в результаті реалізації постанови Україна отримає додаткові інструменти для створення автономних транспортних засобів, медичних роботів, систем оборонного призначення та інших інноваційних розробок.

Крім того, зазначається, що документ має покращити інвестиційний клімат і сприяти інтеграції України до європейського простору у сфері цифрових технологій.

Нагадаємо, ще восени 2023 року в Україні була прийнята Дорожня карта державного регулювання сфери штучного інтелекту. У її основу лягла концепція так званого Bottom-Up підходу, що передбачає поетапний рух від м'яких інструментів до юридично обов'язкового законодавства.

Перші документи вже напрацьовані – йдеться про рекомендації щодо застосування ШІ у медіа, дотримання прав людини та захисту персональних даних. Наступним кроком стане публікація Білої книги з визначенням стратегії розвитку цієї технології в Україні. Біла книга – аналітичний документ, в якому більш детально буде визначена стратегія розвитку штучного інтелекту та впровадження дорожньої карти з регулювання штучного інтелекту в Україні.