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Правительство определило первоочередные меры по детенизации экономики: что возьмут под контроль

Сергей Корецкий, заседание правительства Украины
Правительство определило первоочередные меры по детенизации экономики / Правительственный портал

Правительство определило первоочередные меры по сокращению теневой экономики. Среди приоритетов – борьба с контрабандой, незаконным оборотом табачных изделий, уклонением от уплаты налогов и нарушениями в игорном бизнесе.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

"Среди первоочередных мер противодействие незаконному производству и обороту табачных изделий, налогообложение электронных сигарет и жидкостей для них; контрабанда; ликвидация схем уклонения от уплаты налогов; махинации в игорном бизнесе и т.п.", отметил глава правительства.

Контроль за гуманитарной помощью

Отдельное направление контроль за ввозом, учетом и использованием гуманитарной помощи. Правительство предполагает, что под видом такой помощи могут работать незаконные схемы. Минсоцполитики вместе с другими государственными органами должно подготовить изменения к нормативным актам.

Также Кабмин планирует внедрить электронные контракты и инвойсы для оформления договоров и счетов, а также автоматический обмен данными. Для этого будут подготовлены законодательные изменения.

По каждому направлению определили задачи, сроки выполнения и ответственные.

"Задача - предотвратить/сделать невозможными незаконные схемы, обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет и равные условия для бизнеса, который работает легально и платит налоги", - подчеркнул Корецкий.

Напомним, ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в 2023 году из тени вывели около $1,5 млрд, в 2024-м — $2,5 млрд, а на 2025 год прогнозировали $4 млрд. В целом же объем экономики, уклоняющейся от налогообложения, превышает 1 трлн грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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