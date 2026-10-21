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Уряд визначив першочергові заходи для детінізації економіки: що візьмуть під контроль

Сергій Корецький, засідання уряду України
Уряд визначив першочергові заходи детінізації економіки / Урядовий портал

Уряд визначив першочергові заходи для скорочення тіньової економіки. Серед пріоритетів — боротьба з контрабандою, незаконним обігом тютюнових виробів, ухиленням від сплати податків і порушеннями в гральному бізнесі.

Як пише Dilo, про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

"Серед першочергових заходів протидія незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів, оподаткування електронних сигарет і рідин для них; контрабанда; ліквідація схем ухилення від сплати податків; махінації в гральному бізнесі тощо", зазначив очільник уряду.

Контроль за гуманітарною допомогою

Окремий напрям контроль за ввезенням, обліком і використанням гуманітарної допомоги. Уряд припускає, що під виглядом такої допомоги можуть працювати незаконні схеми. Мінсоцполітики разом з іншими державними органами має підготувати зміни до нормативних актів.

Також Кабмін планує запровадити електронні контракти та інвойси для оформлення договорів і рахунків, а також автоматичний обмін даними. Для цього підготують законодавчі зміни.

За кожним напрямом визначили завдання, строки виконання та відповідальних. 

"Завдання запобігти/унеможливити незаконні схеми, забезпечити додаткові надходження до державного бюджету та рівні умови для бізнесу, який працює легально і сплачує податки", наголосив Корецький.

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що у 2023 році з тіні вивели близько $1,5 млрд, у 2024-му — $2,5 млрд, а на 2025 рік прогнозували $4 млрд. Загалом же обсяг економіки, яка ухиляється від оподаткування, перевищує 1 трлн грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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