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Правительство отложило финансирование программ нацпамяти на 20,5 млн грн

Украинский институт национальной памяти
Минфин отсрочил расходы для Института нацпамяти

Министерство финансов Украины осуществило помесячное перераспределение средств, отсрочив на декабрь 2026 финансирование программ Украинского института национальной памяти (УИНП). Общая сумма перенесенных сметных назначений составляет 20,49 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом говорится в официальном ответе УИНП по запросу агентства "Интерфакс-Украина".

Перераспределение произошло путем переноса расходов с периода апреля-сентября на декабрь текущего года.

Речь идет о бюджетной программе мероприятий по реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти.

Эти средства также предусматривались для обеспечения деятельности Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства и Отраслевого Государственного Архива УИНП.

Секвестр отдельных статей расходов связан с необходимостью аккумуляции ресурсов для оборонных нужд.

Напомним, в конце сентября премьер-министр Украины Сергей Корецкий объявил о приостановлении ряда бюджетных расходов по экономии средств в пользу сектора безопасности.

Под сокращение и отсрочку оказались финансирование дорожных работ, мероприятия в рамках "Планов устойчивости", а также отдельные культурные программы. Кабинет министров принял решение о жесткой приоритетности государственных расходов в условиях сложной ситуации с публичными финансами и задержки части запланированного международного финансирования.

Автор:
Татьяна Бессараб

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