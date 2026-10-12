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Уряд відклав фінансування програм нацпам'яті на 20,5 млн грн

Український інститут національної пам'яті
Мінфін відтермінував видатки для Інституту нацпам'яті

Міністерство фінансів України здійснило помісячний перерозподіл коштів, відтермінувавши на грудень 2026 року фінансування програм Українського інституту національної пам’яті (УІНП). Загальна сума перенесених кошторисних призначень становить 20,49 млн грн.

 Як пише Dilo, про це йдеться у офіційній відповіді УІНП на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Перерозподіл відбувся шляхом перенесення видатків із періоду квітня-вересня на грудень поточного року.

Йдеться про бюджетну програму заходів із реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті.

Ці кошти також передбачалися для забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву УІНП.

Секвестр окремих статей видатків пов'язаний із необхідністю акумуляції ресурсів на оборонні потреби.

Нагадаємо, наприкінці вересня прем'єр-міністр України Сергій Корецький оголосив про призупинення низки бюджетних витрат задля економії коштів на користь сектору безпеки.

Під скорочення та відтермінування потрапили фінансування дорожніх робіт, заходи в межах "Планів стійкості", а також окремі культурні програми. Кабінет міністрів ухвалив рішення про жорстку пріоритетність державних видатків в умовах складної ситуації з публічними фінансами та затримки частини запланованого міжнародного фінансування.

Автор:
Тетяна Бесараб

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