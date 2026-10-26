Правительство продлило программу компенсации за украинскую технику до 2028 года

Кабинет министров продлил до 30 сентября 2028 года программу, согласно которой бизнес может получить компенсацию 15% стоимости украинской промышленной техники и оборудования без учета НДС.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства экономики и окружающей среды Украины.

Программой могут воспользоваться юридические лица, физические лица-предприниматели и коммунальные предприятия.

Компенсацию предоставляют за приобретение промышленной техники и оборудования украинского производства со степенью локализации более 40%. Продукция также должна входить в список, который утверждает Минэкономики.

Для получения средств покупателю необходимо приобрести соответствующую технику и подать заявку через уполномоченный банк.

Государство возвращает 15% его стоимости без НДС за счет средств госбюджета.

В программе уже более 1,5 тысяч видов техники

В настоящее время в перечень продукции, на которую распространяется компенсация, входят 1546 наименований техники и оборудования от 62 украинских машиностроительных предприятий.

Программа работает с 2024 года в рамках государственной политики "Сделано в Украине" и стимулирует спрос на продукцию украинских машиностроителей и помогать предприятиям дешевле модернизировать производство.

В мае 2026 года Минэкономики расширило список техники до 1354 наименований от 50 украинских производителей. В тот момент бизнес уже приобрел в рамках программы 476 единиц оборудования почти на 1,2 млрд грн, а сумма компенсаций составила 148,8 млн грн.