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Правительство продлило программу компенсации за украинскую технику до 2028 года

Правительство продлило программу компенсации за украинскую технику
Правительство продлило программу компенсации за украинскую технику

Кабинет министров продлил до 30 сентября 2028 года программу, согласно которой бизнес может получить компенсацию 15% стоимости украинской промышленной техники и оборудования без учета НДС.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства экономики и окружающей среды Украины.

Программой могут воспользоваться юридические лица, физические лица-предприниматели и коммунальные предприятия.

Компенсацию предоставляют за приобретение промышленной техники и оборудования украинского производства со степенью локализации более 40%. Продукция также должна входить в список, который утверждает Минэкономики.

Для получения средств покупателю необходимо приобрести соответствующую технику и подать заявку через уполномоченный банк.

Государство возвращает 15% его стоимости без НДС за счет средств госбюджета.

В программе уже более 1,5 тысяч видов техники

В настоящее время в перечень продукции, на которую распространяется компенсация, входят 1546 наименований техники и оборудования от 62 украинских машиностроительных предприятий.

Программа работает с 2024 года в рамках государственной политики "Сделано в Украине" и стимулирует спрос на продукцию украинских машиностроителей и помогать предприятиям дешевле модернизировать производство.

В мае 2026 года Минэкономики расширило список техники до 1354 наименований от 50 украинских производителей. В тот момент бизнес уже приобрел в рамках программы 476 единиц оборудования почти на 1,2 млрд грн, а сумма компенсаций составила 148,8 млн грн.

Автор:
Татьяна Гойденко

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