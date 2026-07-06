Кабмин расширил программу компенсации 15%: какие виды техники добавили

Кабинет министров расширил перечень украинской техники и оборудования, которые бизнес может приобрести с компенсацией 15% стоимости в рамках государственной программы "Сделано в Украине". В список добавили еще 18 видов продукции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы Минэкономики.

Какую украинскую технику можно купить

Соответствующее решение правительство приняло 1 июля, внеся изменения в порядок реализации программы частичной компенсации.

Теперь предприятия смогут воспользоваться государственной поддержкой при покупке еще 18 видов украинской техники и оборудования.

В обновленный список вошли, в частности:

фургоны на базе грузовых автомобилей;

самосвалы;

автовышки;

дорожные комбинированные машины;

грузовые автомобили с краном-манипулятором;

подметально-уборочная и поливомоечная техника;

коммунальные очистные машины;

установки для ямочного ремонта;

промышленные вентиляционные и фильтрующие системы;

оборудование для гальванического покрытия;

шлифовальные столы;

сварочное оборудование и другие изделия украинского машиностроения.

Как отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов, расширение программы отвечает практическим потребностям бизнеса и коммунальных предприятий. По его словам, это позволит компаниям снизить затраты на обновление технического парка, а украинским производителям - получить дополнительный спрос на свою продукцию.

Кроме того, правительство сделало механизм компенсации более гибким. Теперь договорная цена техники или оборудования может отличаться от ориентировочной стоимости, указанной в государственном перечне, в пределах 15%, если изменились производственные затраты, в частности, на комплектующие, материалы, энергоресурсы, оплату труда или логистику.

Как работает программа

Программа частичной компенсации 15% от стоимости украинской техники и оборудования действует с сентября 2024 года в рамках государственной политики "Сделано в Украине". Воспользоваться государственной поддержкой можно при покупке продукции отечественного производства со степенью локализации не менее 40%.

Чтобы присоединиться к программе, украинские производители должны подать в Министерство экономики, окружающую среду и сельское хозяйство заявку вместе с пакетом документов, подтверждающих уровень локализации производства, структуру себестоимости, затраты на оплату труда и финансовую отчетность. После проверки соответствия установленным требованиям продукцию включают в официальный перечень техники и оборудования, на которое распространяется государственная компенсация.

Для получения возмещения предприятиям необходимо приобрести технику, включенную в утвержденный список, через один из 29 уполномоченных банков. После покупки покупатель подает в банк заявление, копии платежных документов и акт приема-передачи. После проверки документов государство компенсирует 15% от стоимости приобретенной техники или оборудования без учета НДС.

Перечень участвующей в программе продукции постоянно обновляется и обнародуется на официальном сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Напомним, Минэкономики впервые в 2026 году расширило список украинской промышленной техники и оборудования, которую покупатели могут приобрести с компенсацией 15% стоимости без НДС.