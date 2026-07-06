Кабмін розширив програму компенсації 15%: які види техніки додали

Кабінет міністрів розширив перелік української техніки та обладнання, які бізнес може придбати з компенсацією 15% вартості в межах державної програми “Зроблено в Україні”. До списку додали ще 18 видів продукці.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби Мінекономіки.

Яку українську техніку можна купити

Відповідне рішення уряд ухвалив 1 липня, внісши зміни до порядку реалізації програми часткової компенсації.

Відтепер підприємства зможуть скористатися державною підтримкою під час купівлі ще 18 видів української техніки та обладнання.

До оновленого переліку увійшли, зокрема:

фургони на базі вантажних автомобілів;

самоскиди;

автовишки;

дорожні комбіновані машини;

вантажні автомобілі з краном-маніпулятором;

підмітально-прибиральна та поливомийна техніка;

комунальні очисні машини;

установки для ямкового ремонту;

промислові вентиляційні та фільтрувальні системи;

обладнання для гальванічного покриття;

шліфувальні столи;

зварювальне обладнання та інша продукція українського машинобудування.

Як зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів, розширення програми відповідає практичним потребам бізнесу та комунальних підприємств. За його словами, це дозволить компаніям зменшити витрати на оновлення технічного парку, а українським виробникам - отримати додатковий попит на свою продукцію.

Крім того, уряд зробив механізм компенсації більш гнучким. Тепер договірна ціна техніки або обладнання може відрізнятися від орієнтовної вартості, зазначеної у державному переліку, в межах 15%, якщо змінилися виробничі витрати, зокрема на комплектуючі, матеріали, енергоресурси, оплату праці чи логістику.

Як працює програма

Програма часткової компенсації 15% вартості української техніки та обладнання діє з вересня 2024 року в межах державної політики "Зроблено в Україні". Скористатися державною підтримкою можна під час придбання продукції вітчизняного виробництва зі ступенем локалізації не менше 40%.

Щоб долучитися до програми, українські виробники повинні подати до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства заявку разом із пакетом документів, які підтверджують рівень локалізації виробництва, структуру собівартості, витрати на оплату праці та фінансову звітність. Після перевірки відповідності встановленим вимогам продукцію включають до офіційного переліку техніки та обладнання, на яку поширюється державна компенсація.

Для отримання відшкодування підприємствам необхідно придбати техніку, включену до затвердженого переліку, через один із 29 уповноважених банків. Після покупки покупець подає до банку заяву, копії платіжних документів і акта приймання-передачі. Після перевірки документів держава компенсує 15% вартості придбаної техніки або обладнання без урахування ПДВ.

Перелік продукції, яка бере участь у програмі, постійно оновлюється та оприлюднюється на офіційному сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Нагадаємо, Мінекономіки вперше у 2026 році розширило перелік української промислової техніки та обладнання, яку покупці можуть придбати з компенсацією 15% вартості без ПДВ.