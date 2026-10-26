Уряд продовжив програму компенсації за українську техніку до 2028 року

Кабінет міністрів продовжив до 30 вересня 2028 року програму, за якою бізнес може отримати компенсацію 15% вартості української промислової техніки та обладнання без урахування ПДВ.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства економіки та довкілля України.

Програмою можуть скористатися юридичні особи, фізичні особи-підприємці та комунальні підприємства.

Компенсацію надають за придбання промислової техніки та обладнання українського виробництва зі ступенем локалізації понад 40%. Продукція також має входити до переліку, який затверджує Мінекономіки.

Для отримання коштів покупцю потрібно придбати відповідну техніку та подати заявку через уповноважений банк.

Держава повертає 15% її вартості без ПДВ за рахунок коштів держбюджету.

У програмі вже понад 1,5 тисячі видів техніки

Наразі до переліку продукції, на яку поширюється компенсація, входять 1546 найменувань техніки та обладнання від 62 українських машинобудівних підприємств.

Програма працює з 2024 року в межах державної політики "Зроблено в Україні" і має стимулювати попит на продукцію українських машинобудівників та допомагати підприємствам дешевше модернізувати виробництво.

У травні 2026 року Мінекономіки розширило перелік техніки до 1354 найменувань від 50 українських виробників. На той момент бізнес уже придбав у межах програми 476 одиниць обладнання майже на 1,2 млрд грн, а сума компенсацій становила 148,8 млн грн.