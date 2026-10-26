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Уряд продовжив програму компенсації за українську техніку до 2028 року

Уряд продовжив програму компенсації за українську техніку
Уряд продовжив програму компенсації за українську техніку

Кабінет міністрів продовжив до 30 вересня 2028 року програму, за якою бізнес може отримати компенсацію 15% вартості української промислової техніки та обладнання без урахування ПДВ.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства економіки та довкілля України.

Програмою можуть скористатися юридичні особи, фізичні особи-підприємці та комунальні підприємства.

Компенсацію надають за придбання промислової техніки та обладнання українського виробництва зі ступенем локалізації понад 40%. Продукція також має входити до переліку, який затверджує Мінекономіки.

Для отримання коштів покупцю потрібно придбати відповідну техніку та подати заявку через уповноважений банк.

Держава повертає 15% її вартості без ПДВ за рахунок коштів держбюджету.

У програмі вже понад 1,5 тисячі видів техніки

Наразі до переліку продукції, на яку поширюється компенсація, входять 1546 найменувань техніки та обладнання від 62 українських машинобудівних підприємств.

Програма працює з 2024 року в межах державної політики "Зроблено в Україні" і має стимулювати попит на продукцію українських машинобудівників та допомагати підприємствам дешевше модернізувати виробництво.

У травні 2026 року Мінекономіки розширило перелік техніки до 1354 найменувань від 50 українських виробників. На той момент бізнес уже придбав у межах програми 476 одиниць обладнання майже на 1,2 млрд грн, а сума компенсацій становила 148,8 млн грн.

Автор:
Тетяна Гойденко

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