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Правительство создало штаб для контроля поставок нефтепродуктов в Украину: кто вошел в состав
Кабинет министров Украины принял решение о создании межведомственного координационного штаба по вопросам обеспечения поставок и утвердил положение о нем.
Как сообщает Dilo, об этом говорится в постановлении правительства №1233 от 7 октября.
Новый орган создан как временный консультативно-совещательный орган правительства. Его главная цель — координация действий центральных органов исполнительной власти, учреждений, организаций и ключевых участников рынка для оперативной разработки механизмов и путей решения проблемных вопросов на внутреннем рынке горючего.
Кто вошел в состав штаба:
Сопредседателями вновь органа стали первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмигаль и министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко.
В состав штаба также вошли:
- по одному заместителю глав Минэнерго и Минэкономики;
- министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту;
- министр обороны, министр финансов и министр внутренних дел;
- руководители Нацполиции, Государственной пограничной службы, Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы.
Кроме того, с согласия к работе штаба могут привлекаться народные депутаты, представители Службы безопасности Украины и профильных сетей АЗС. Все члены координационного штаба принимают участие в его деятельности на общественных началах.
Заметим, что несмотря на развертывание стратегических резервов нефти и снижение котировок на европейских биржах, украинский рынок горючего сталкивается с новыми вызовами. Эксперты, опрошенные Dilo, прогнозируют стабилизацию цен на бензин и дизель, в то время как сжиженный газ стремительно дорожает из-за решений алжирских поставщиков.