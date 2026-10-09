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Дата публикации

Правительство создало штаб для контроля поставок нефтепродуктов в Украину: кто вошел в состав

Кабмин
Правительство сформировало межведомственный орган для решения проблем на рынке нефтепродуктов. / Википедия

Кабинет министров Украины принял решение о создании межведомственного координационного штаба по вопросам обеспечения поставок и утвердил положение о нем.

Как сообщает Dilo, об этом говорится в постановлении правительства №1233 от 7 октября.

Новый орган создан как временный консультативно-совещательный орган правительства. Его главная цель — координация действий центральных органов исполнительной власти, учреждений, организаций и ключевых участников рынка для оперативной разработки механизмов и путей решения проблемных вопросов на внутреннем рынке горючего.

Кто вошел в состав штаба:

Сопредседателями вновь органа стали первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмигаль и министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко.

В состав штаба также вошли:

  • по одному заместителю глав Минэнерго и Минэкономики;
  • министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту;
  • министр обороны, министр финансов и министр внутренних дел;
  • руководители Нацполиции, Государственной пограничной службы, Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы.

Кроме того, с согласия к работе штаба могут привлекаться народные депутаты, представители Службы безопасности Украины и профильных сетей АЗС. Все члены координационного штаба принимают участие в его деятельности на общественных началах.

Заметим, что несмотря на развертывание стратегических резервов нефти и снижение котировок на европейских биржах, украинский рынок горючего сталкивается с новыми вызовами. Эксперты, опрошенные Dilo, прогнозируют стабилизацию цен на бензин и дизель, в то время как сжиженный газ стремительно дорожает из-за решений алжирских поставщиков.

Автор:
Татьяна Бессараб

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