Уряд створив штаб для контролю постачання нафтопродуктів в Україні: хто увійшов до складу

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення міжвідомчого координаційного штабу з питань забезпечення постачання нафтопродуктів та затвердив положення про нього.

Як повідомляє Dilo, про це йдеться у постанові уряду №1233 від 7 жовтня.

Новий орган створено як тимчасовий консультативно-дорадчий орган уряду. Його головна мета — координація дій центральних органів виконавчої влади, установ, організацій та ключових учасників ринку нафтопродуктів для оперативної розробки механізмів і шляхів вирішення проблемних питань на внутрішньому ринку пального.

Хто увійшов до складу штабу:

Співголовами новоствореного органу стали перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль та міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко.

До складу штабу також увійшли:

по одному заступнику очільників Міненерго та Мінекономіки;

міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту;

міністр оборони, міністр фінансів та міністр внутрішніх справ;

керівники Нацполіції, Державної прикордонної служби, Державної митної служби та Державної податкової служби.

Крім того, за згодою до роботи штабу можуть залучатися народні депутати, представники Служби безпеки України та профільних мереж АЗС. Усі члени координаційного штабу беруть участь у його діяльності на громадських засадах.

Зауважимо, попри розгортання стратегічних резервів нафти та зниження котирувань на європейських біржах, український ринок пального стикається з новими викликами. Експерти, яких опитало Dilo, прогнозують стабілізацію цін на бензин і дизель, тоді як скраплений газ стрімко дорожчає через рішення алжирських постачальників.