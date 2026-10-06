Рекордні ціни вдарили по попиту на бензин: імпортери зменшили поставки

Рекордні цього року ціни на бензин змусили українських водіїв економити на пальному, що разом із сезонним зниженням споживання позначилося на поставках. У вересні Україна імпортувала 145 тис. тонн бензину – на 5% менше, ніж у серпні.

Про це інформує Dilo з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Порівняно з вереснем минулого року імпорт при цьому залишався на 3% вищим. Загалом за дев'ять місяців Україна ввезла 1,26 млн тонн бензину – на 15% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

"Скорочення постачань бензинів у вересні відбувалося на тлі сезонного зменшення споживання. На попит також тиснули рекордні цього року роздрібні ціни, що спонукали власників автомобілів до економії", – пояснили в "А-95".

Найбільшим постачальником бензину в Україну залишається Литва, звідки у вересні надійшло 46,4 тис. тонн, або 32% усього імпорту. Польща поставила 36,8 тис. тонн і забезпечила ще 25%.

Водночас частка двох найбільших напрямків зменшилася із 60% до 57%. Постачання групи ORLEN із Литви та Польщі скоротилися із 78,8 тис. до 67,8 тис. тонн, хоча компанія все ще забезпечила 47% імпорту бензину.

Помітно змінилася й географія поставок. Імпорт із Німеччини скоротився на 25% – до 13,6 тис. тонн, а з Греції – на 28%, до 10,8 тис. тонн. Натомість постачання з Румунії зросли на 29% – до 30,1 тис. тонн.

Серед українських імпортерів найбільші обсяги забезпечила ОККО – 51 тис. тонн у вересні. З початку року компанія ввезла 375 тис. тонн бензину, або 30% загального імпорту. UKRNAFTA імпортувала 19,5 тис. тонн, WOG – 19 тис. тонн, UPG – 15,9 тис. тонн.

Нагадаємо, у серпні Україна скоротила імпорт бензину на 7% – до 152 тис. тонн. Тоді найбільшими постачальниками також залишалися Литва та Польща, на які разом припадало 60% поставок.