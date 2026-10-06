Водіям радять мати запас пального у каністрах на випадок перебоїв із постачанням

Через російські атаки на українському ринку палива можуть виникнути перебої з постачанням. Тому водіям вже зараз потрібно запастися додатковими об’ємами бензину у каністрах.

Як пише Dilo, про це заявив експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн, передає УНІАН.

Він нагадав, що паливна галузь знаходиться під постійним прицілом армії РФ, яка атакує нафтобази та АЗС. І хоча українська економіка та логістика адаптуються, і вже побудовано нову диверсифіковану систему, але її також можуть атакувати.

Пальне не прокисне

Куюн зазначив, що паливо заводиться бензовозами та вагонами, а також йде по "трубі". Наразі через блокаду портів унеможливлене морське постачання. Тому експерт не виключив, що можуть виникати перебої з постачанням палива. Він прогнозує, що усунення наслідків російських атак може тривати 2-3 тижні, а на такі періоди краще мати власний запас палива.

"Враховуючи, що у середньому водії споживають 100 літрів палива щомісяця, треба мати 50-70 літрів запасу. І якщо станеться щось подібне, то це убезпечить від того, що усі разом кинуться спустошувати заправки та влаштують там ажіотаж та паніку", - підкреслив Куюн.

Він зауважив, що постійно робить запас палива для автомобіля і порадив це робити усім автовласникам.

"Пальне не прокисне, його завжди можна використати. Тому гроші не пропадуть", - наголосив експерт.

Напередодні дві нафтобази мережі автозаправних комплексів WOG зазнали цілеспрямованих російських ударів.

За словами директора консалтингової компанії "А-95" Сергія Куюна, системні російські удари по автозаправних станціях не мають призвести до загального дефіциту пального в Україні. Водночас атаки на іншу паливну інфраструктуру можуть спричиняти локальні перебої, які ринку доведеться проходити за рахунок запасів.