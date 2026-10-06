Водителям советуют иметь запас горючего в канистрах на случай перебоев со снабжением

Из-за российских атак на украинском рынке топлива могут возникнуть перебои со снабжением. Поэтому водителям уже сейчас нужно запастись дополнительными объемами бензина в канистрах.

Об этом заявил эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, передает УНИАН.

Он напомнил, что топливная отрасль находится под постоянным прицелом армии РФ, атакующей нефтебазы и АЗС. И хотя украинская экономика и логистика адаптируются, уже построена новая диверсифицированная система, но ее также могут атаковать.

Горючее не прокиснет

Куюн отметил, что топливо заводится бензовозами и вагонами, а также идет по "трубе". В настоящее время из-за блокады портов невозможны морские поставки. Поэтому эксперт не исключил, что могут возникать перебои со снабжением топливом. Он прогнозирует, что устранение последствий российских атак может занять 2-3 недели, а на такие периоды лучше иметь собственный запас топлива.

"Учитывая, что в среднем водители потребляют 100 литров топлива ежемесячно, нужно иметь 50-70 литров запаса. И если произойдет что-то подобное, то это обезопасит от того, что все вместе бросятся опустошать заправки и устроят там ажиотаж и панику", - подчеркнул Куюн.

Он отметил, что постоянно производит запас топлива для автомобиля и посоветовал это делать всем автовладельцам.

"Горючее не прокиснет, его всегда можно использовать. Поэтому деньги не пропадут", - подчеркнул эксперт.

Накануне две нефтебазы сети автозаправочных комплексов WOG подверглись целенаправленным российским ударам.

По словам директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна, системные российские удары по автозаправочным станциям не должны привести к общему дефициту топлива в Украине. В то же время атаки на другую топливную инфраструктуру могут повлечь за собой локальные перебои, которые рынку придется проходить за счет запасов.