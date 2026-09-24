Россия ударила по двум нефтебазам сети WOG

В последние дни две нефтебазы сети автозаправочных комплексов WOG потерпели целенаправленные российские удары.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба компании.

В WOG отметили, что люди во время атак не пострадали.

Детали относительно масштабов разрушений в компании не уточняют.

22 сентября мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Оболонском районе столицы зафиксировали попадание в резервуары с горючим.

О WOG

WOG (West Oil Group) – это одна из крупнейших сетей автозаправочных комплексов (АЗК) в Украине, которая работает на рынке уже более двух десятилетий.

Сеть импортирует нефтепродукты из ведущих нефтеперерабатывающих заводов Европы и мира, в том числе из Польши, Литвы, Германии, Румынии, Греции и США.

Сеть насчитывает более 360 АЗК по всей территории Украины. В состав компании также входят сопутствующие бренды ритейла: WOG MARKET (магазины при АЗК) и WOG CAFE (заведения питания, работающие не только на заправках, но и в поездах Интерсити и аэропортах).

23 сентября, РФ в шестой раз за последние недели ударила по сети АЗС "Укрнафты" в двух районах столицы.

По словам директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна, системные российские удары по автозаправочным станциям не должны привести к общему дефициту топлива в Украине. В то же время атаки на другую топливную инфраструктуру могут повлечь за собой локальные перебои, которые рынку придется проходить за счет запасов.