Росія вдарила по двох нафтобазах мережі WOG

Протягом останніх днів дві нафтобази мережі автозаправних комплексів WOG зазнали цілеспрямованих російських ударів.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба компанії.

У WOG зазначили, що люди під час атак не постраждали.

Деталей щодо масштабів руйнувань у компанії не уточнюють.

22 вересня мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що в Оболонському районі столиці зафіксували влучання в резервуари з пальним.

Про WOG

WOG (West Oil Group) — це одна з найбільших мереж автозаправних комплексів (АЗК) в Україні, яка працює на ринку вже понад два десятиліття.

Мережа імпортує нафтопродукти з провідних нафтопереробних заводів Європи та світу, зокрема з Польщі, Литви, Німеччини, Румунії, Греції та США.

Мережа налічує понад 360 АЗК по всій території України. До складу компанії також входять супутні бренди ритейлу: WOG MARKET (магазини при АЗК) та WOG CAFE (заклади харчування, які працюють не лише на заправках, а й в поїздах Інтерсіті та аеропортах).

23 вересня, РФ вшосте упродовж останніх тижнів вдарила по мережі АЗС "Укрнафти" у двох районах столиці.

За словами директора консалтингової компанії "А-95" Сергія Куюна, системні російські удари по автозаправних станціях не мають призвести до загального дефіциту пального в Україні. Водночас атаки на іншу паливну інфраструктуру можуть спричиняти локальні перебої, які ринку доведеться проходити за рахунок запасів.