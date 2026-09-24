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Росія вдарила по двох нафтобазах мережі WOG
Протягом останніх днів дві нафтобази мережі автозаправних комплексів WOG зазнали цілеспрямованих російських ударів.
Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба компанії.
У WOG зазначили, що люди під час атак не постраждали.
Деталей щодо масштабів руйнувань у компанії не уточнюють.
22 вересня мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що в Оболонському районі столиці зафіксували влучання в резервуари з пальним.
Про WOG
WOG (West Oil Group) — це одна з найбільших мереж автозаправних комплексів (АЗК) в Україні, яка працює на ринку вже понад два десятиліття.
Мережа імпортує нафтопродукти з провідних нафтопереробних заводів Європи та світу, зокрема з Польщі, Литви, Німеччини, Румунії, Греції та США.
Мережа налічує понад 360 АЗК по всій території України. До складу компанії також входять супутні бренди ритейлу: WOG MARKET (магазини при АЗК) та WOG CAFE (заклади харчування, які працюють не лише на заправках, а й в поїздах Інтерсіті та аеропортах).
23 вересня, РФ вшосте упродовж останніх тижнів вдарила по мережі АЗС "Укрнафти" у двох районах столиці.
За словами директора консалтингової компанії "А-95" Сергія Куюна, системні російські удари по автозаправних станціях не мають призвести до загального дефіциту пального в Україні. Водночас атаки на іншу паливну інфраструктуру можуть спричиняти локальні перебої, які ринку доведеться проходити за рахунок запасів.