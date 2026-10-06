Рекордные цены ударили по спросу на бензин: импортеры снизили поставки

Рекордные в этом году цены на бензин заставили украинских водителей экономить на горючем, что вместе с сезонным снижением потребления сказалось на поставках. В сентябре Украина импортировала 145 тыс. тонн бензина – на 5% меньше, чем в августе.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По сравнению с сентябрем прошлого года импорт оставался на 3% выше. Всего за девять месяцев Украина ввезла 1,26 млн. тонн бензина – на 15% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

"Сокращение поставок бензинов в сентябре происходило на фоне сезонного уменьшения потребления. На спрос также давили рекордные в этом году розничные цены, которые побуждали владельцев автомобилей к экономии", – пояснили в "А-95".

Крупнейшим поставщиком бензина в Украину остается Литва, откуда в сентябре поступило 46,4 тыс. тонн или 32% всего импорта. Польша поставила 36,8 тыс. тонн и обеспечила еще 25%.

В то же время доля двух самых больших направлений уменьшилась с 60% до 57%. Снабжение группы ORLEN из Литвы и Польши сократилось с 78,8 тыс. до 67,8 тыс. тонн, хотя компания все еще обеспечила 47% импорта бензина.

Заметно поменялась и география поставок. Импорт из Германии сократился на 25% – до 13,6 тыс. тонн, а из Греции – на 28% – до 10,8 тыс. тонн. Поставки же из Румынии выросли на 29% – до 30,1 тыс. тонн.

Среди украинских импортеров самые большие объемы обеспечила ОККО – 51 тыс. тонн в сентябре. С начала года компания ввезла 375 тыс. тонн бензина или 30% общего импорта. UKRNAFTA импортировала 19,5 тыс. тонн, WOG – 19 тыс. тонн, UPG – 15,9 тыс. тонн.

Напомним, в августе Украина сократила импорт бензина на 7% – до 152 тыс. тонн. Тогда крупнейшими поставщиками также оставались Литва и Польша, на которые приходилось 60% поставок.