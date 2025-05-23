Правительство утвердило антикризисный план для стабилизации рынка нефти и нефтепродуктов

Кабинет министров Украины принял план действий по преодолению кризисной ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов в соответствии с требованиями закона "О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов".

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Решение было принято на заседании правительства 17 мая. План предусматривает комплекс мер, которые должны обеспечить оперативное реагирование государства на возможные перебои со снабжением горючего и минимизировать влияние кризисных явлений на потребителей.

В частности, документ определяет:

механизмы использования мониторинга рынка для выявления рисков и формирования аналитики;

алгоритм расчета индикаторов, сигнализирующих о приближающейся кризисной ситуации;

уровни кризисной ситуации и соответствующие сценарии реагирования;

процедуры принятия решений по введению или отмене кризисного режима;

конкретные задачки для государственных органов и субъектов рынка на каждом уровне кризиса.

Отдельным пунктом дополнен порядок функционирования электронной системы репортинга, которая теперь будет включать задачи, предусмотренные новым антикризисным планом.

Как пишет "Интерфакс-Украина", утверждение указанного плана действий позволит Украине выполнить свои обязательства, предусмотренные Директивой Совета ЕС 2009/119/ЕС от 14 сентября 2009 года, обязывающей государства-члены поддерживать минимальный уровень резервов сырой нефти и/или нефтепродуктов.

Согласно требованиям закона от 21 ноября 2023 года № 3484-ІХ "О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов (МЗНН – ИФ-У)", обязательства по созданию минимальных запасов нефти из состава МЗНН возникают у субъектов рынка через шесть месяцев со дня прекращения или отмены военного.

Напомним, еще в 2023 году в парламентском Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг состоялось заседание по созданию минимальных запасов нефти и нефтепродуктов (МЗНН) в Украине, которые смогут обеспечить потребности населения в случае возникновения кризисной ситуации.