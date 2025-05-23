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Уряд затвердив антикризовий план для стабілізації ринку нафти та нафтопродуктів
Кабінет міністрів України ухвалив план дій для подолання кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів відповідно до вимог закону "Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів".
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Рішення було прийнято на засіданні уряду 17 травня. План передбачає комплекс заходів, які мають забезпечити оперативне реагування держави на можливі перебої з постачанням пального та мінімізувати вплив кризових явищ на споживачів.
Зокрема, документ визначає:
- механізми використання моніторингу ринку для виявлення ризиків та формування аналітики;
- алгоритм розрахунку індикаторів, що сигналізують про наближення кризової ситуації;
- рівні кризової ситуації та відповідні сценарії реагування;
- процедури ухвалення рішень щодо запровадження або скасування кризового режиму;
- конкретні завдання для державних органів і суб’єктів ринку на кожному рівні кризи.
Окремим пунктом доповнено порядок функціонування електронної системи репортингу, яка відтепер включатиме завдання, передбачені новим антикризовим планом.
Як пише "Інтерфакс-Україна", затвердження вказаного плану дій дозволить Україні виконати свої зобов'язання, передбачені Директивою Ради ЄС 2009/119/ЄС від 14 вересня 2009 року, яка зобов'язує держави-члени підтримувати мінімальний рівень резервів сирої нафти та/або нафтопродуктів.
Відповідно до вимог закону від 21 листопада 2023 року № 3484-ІХ "Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів (МЗНН – ІФ-У)", зобов’язання щодо створення мінімальних запасів нафти із складу МЗНН виникають у суб’єктів ринку через шість місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.
Нагадаємо, ще в 2023 році у парламентському Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг відбулося засідання, щодо створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів (МЗНН) в Україні, які зможуть забезпечити потреби населення в разі виникнення кризової ситуації.