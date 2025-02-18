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Правительство уже начинает подготовку к следующему осенне-зимнему сезону: какие планы
Правительство провело заседание Антикризисного энергетического штаба, на котором обсуждали, в частности, подготовку к следующему осенне-зимнему сезону.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
О заседании Антикризисного энергетического штаба
Основной темой заседания стало прохождение отопительного сезона и подготовка к следующему осенне-зимнему периоду.
Шмыгаль сообщил, что на заседании обсудили ситуацию с газоснабжением и газодобычей на фоне российских обстрелов.
Отдельное внимание было уделено защите и восстановлению ключевых объектов критической инфраструктуры газотранспортной системы, газовых хранилищ и мест добычи газа.
"Здесь без подробностей. Минэнерго дано поручение координировать процесс вместе с военными", — подчеркнул Шмыгаль.
Были заслушаны доклады Минэнерго, государственных и частных компаний по добыче украинского газа и наполнению газовых хранилищ, в частности, о плановых показателях на текущий год. Акцент делается на наращивании собственной добычи украинского газа.
"Нефтегазу" поручено подготовить стратегию импорта газа на случай дополнительной потребности для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе. Подготавливается план действий для всех возможных сценариев.
"Главная задача всех касающихся — обеспечить бесперебойное газоснабжение для бытовых потребителей", — подытожил Шмыгаль.
Напомним, украинские компании уже тестируют закупки американского голубого топлива. В частности, в конце декабря прошлого года ДТЭК уже получил первую партию в 100 млн куб. м американского СПГ, что явилось дополнительной поддержкой при прекращении транзита российского газа.