Уряд вже розпочинає підготовку до наступного осінньо-зимового сезону: які плани

Уряд провів засідання Антикризового енергетичного штабу, на якому обговорювали, зокрема, підготовку до наступного осінньо-зимового сезону.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Про засідання Антикризового енергетичного штабу

Основною темою засідання стало проходження опалювального сезону та підготовка до наступного осінньо-зимового періоду.

Шмигаль повідомив, що на засіданні обговорили ситуацію з газопостачанням і газовидобутком на фоні російських обстрілів.

Окрему увагу приділили захисту та відновленню ключових об'єктів критичної інфраструктури газотранспортної системи, газових сховищ і місць видобутку газу.

"Тут без подробиць. Міненерго дано доручення координувати процес разом із військовими", - наголосив Шмигаль.

Було заслухано доповіді Міненерго, державних і приватних компаній щодо видобутку українського газу та наповнення газових сховищ, зокрема, про планові показники на поточний рік. Акцент робиться на нарощуванні власного видобутку українського газу.

"Нафтогазу" доручено підготувати стратегію імпорту газу на випадок додаткової потреби для покриття можливого дефіциту в газотранспортній системі. Готується план дій для всіх можливих сценаріїв.

"Головне завдання всіх дотичних — забезпечити безперебійне газопостачання для побутових споживачів", - підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, українські компанії вже тестують закупівлі американського блакитного палива. Зокрема наприкінці грудня минулого року ДТЕК вже отримав першу партію в 100 млн куб. м американського СПГ, що стало додатковою підтримкою під час припинення транзиту російського газу.