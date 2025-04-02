Правительство уже привлекло 104 млрд грн через ОВГЗ в 2025 году

С начала 2025 года правительство привлекло почти 104 млрд грн от продажи и обмена облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционах. В целом за период военного положения объем привлеченных средств превысил 1,56 трлн грн.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Основные цифры

По данным Депозитария НБУ, в течение января – марта 2025 года правительство привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 76,02 млрд грн, 455,8 млн долл. и 191,4 млн евро.

На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 83,32 млрд грн, 671,7 млн долл. и 319,7 млн евро.

В целом с начала полномасштабного вторжения до 31 марта 2025 года правительство на первичных аукционах привлекло 1,13 трлн грн, 8,80 млрд долл. и 2,66 млрд евро, а на погашение за ОВГЗ направило 758,13 млрд грн, 9,28 млрд долл.

Максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в марте, составила в гривне 17,45% годовых, в долларах США – 4,50% годовых, в евро – 3,25% годовых.

О военных облигациях

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц по состоянию на 1 апреля 2025 составил 181 млрд грн в эквиваленте по сравнению со 107,8 млрд грн в эквиваленте по состоянию на 1 апреля 2024 года. За последний год он вырос почти в 1,7 раза.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов по состоянию на 1 апреля 2025 составил 9,91 млрд грн, 28,1 млн долл. и 0,1 млн евро.

Министерство финансов Украины в марте 2025 года погасило военные ОВГЗ на сумму 20,62 млрд грн, 318,4 млн долл. и 319,7 млн евро.

Что такое ОВГЗ

Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) — это государственные ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов Украины для привлечения дополнительных средств на нужды государства. Военные облигации имеют особенность: средства, полученные от их продажи, направляются, прежде всего, на обеспечение армии, в частности на закупку оружия, медикаментов, техники и других необходимых ресурсов.

Преимущество ОВГЗ состоит в том, что доход от них не облагается налогом, что позволяет получить полный процент дохода, указанный в договоре, без вычета налогов. На доход с депозитов взимается 18% налога и 1,5% военного сбора, что снижает конечную доходность.

В случае, если нужно срочно снять средства, облигации можно продать через банк или брокеров. Но тогда доход от облигации будет меньше запланированного. Годовая доходность военных облигаций может превышать 18%, а доходность военных облигаций в валюте составляет 3,5–4,5%.

Напомним, за 30 лет в Украине было размещено ОВГЗ более чем на 3,3 трлн грн.