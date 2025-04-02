Уряд вже залучив 104 млрд грн через ОВДП в 2025 році

З початку 2025 року уряд залучив майже 104 млрд грн від продажу та обміну облігацій внутрішньої державної позики ( ОВДП) на аукціонах. Загалом за період воєнного стану обсяг залучених коштів перевищив 1,56 трлн грн.

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Про це інформує пресслужба НБУ.

Основні цифри

За даними Депозитарію НБУ, упродовж січня – березня 2025 року уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 76,02 млрд грн, 455,8 млн дол. та 191,4 млн євро.

На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 83,32 млрд грн, 671,7 млн дол. та 319,7 млн. євро

Загалом з початку повномасштабного вторгнення до 31 березня 2025 року уряд на первинних аукціонах залучив 1,13 трлн грн, 8,80 млрд дол та 2,66 млрд євро, а на погашення за ОВДП спрямував 758,13 млрд грн, 9,28 млрд дол.,2,49 млрд євро.

Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у березні, становила в гривні 17,45% річних, у доларах США – 4,50% річних, у євро – 3,25% річних.

Про військові облігації

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 1 квітня 2025 року становив 181 млрд грн в еквіваленті порівняно з 107,8 млрд грн в еквіваленті станом на 1 квітня 2024 року. За останній рік він зріс майже в 1,7 раза.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 квітня 2025 року становив 9,91 млрд грн, 28,1 млн дол. та 0,1 млн євро.

Міністерство фінансів України в березні 2025 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 20,62 млрд грн, 318,4 млн дол. та 319,7 млн євро.

Що таке ОВДП

Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) — це державні цінні папери, що їх випускає Міністерство фінансів України для залучення додаткових коштів на потреби держави. Військові облігації мають особливість: кошти, отримані від їхнього продажу, спрямовуються насамперед на забезпечення армії, зокрема на закупівлю зброї, медикаментів, техніки та інших необхідних ресурсів.

Перевага ОВДП полягає в тому, що дохід від них не оподатковується, що дозволяє отримати повний відсоток доходу, зазначений у договорі, без вирахування податків. Натомість на дохід з депозитів стягується 18% податку та 1,5% військового збору, що знижує кінцеву дохідність.

У разі, якщо треба терміново зняти кошти, облігації можна продати – через банк або брокерів. Але тоді дохід від облігації буде меншим запланованого. Річна дохідність військових облігацій може перевищувати 18%, а дохідність військових облігацій у валюті складає 3,5–4,5%.

Нагадаємо, за 30 років в Україні було розміщено ОВДП на понад 3,3 трлн грн.