Правительство хочет обновить правила отсрочки от мобилизации: что изменится для студентов и педагогов

4 апреля Кабмин одобрил проект Закона "О внесении изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации " о правах педагогических работников и соискателей образования". После этого он будет зарегистрирован в Верховной Раде.

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Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кто из студентов и педагогов может получить отсрочку ?

Согласно законопроекту, призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат :

учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискатели профессионального высшего образования, начавшие обучение не позднее года достижения предельного возраста направления для прохождения базовой военной службы и обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;

соискатели высшего образования в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы, обучающихся по дневной или дуальной форме;

докторанты и врачи (фармацевты) – интерны, врачи – резиденты, впервые получающие образование по уровню, который выше того уровня, который добывался ранее;

научные, научно-педагогические, педагогические работники высшего образования, научные работники научных учреждений и организаций;

научно-педагогические работники учреждений профессионального высшего образования, имеющие ученую степень;

педагогические работники учреждений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, общего среднего и внешкольного образования.

Эти положения распространяются на соответствующих научных работников, работающих в учебном заведении по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки. Отсрочка также будет предоставляться педагогам, ведущим внешкольные кружки, если они работали на этом посту по основному месту работы до 1 января 2025 года.

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что в случае принятия указанного законопроекта отсрочку не смогут получить мужчины старше 25 лет, которые вторично учатся на том же или низшем уровне образования. Однако право на отсрочку сохранят поступившие в учебное заведение до 25 лет. Учеба за границей после 24 февраля 2022 года также не дает права на отсрочку.

Напомним, с 1 апреля все бронирования, которые были оформлены по старым правилам, утратят силу. Продолжить бронирование своих специалистов после этой даты смогут только компании, обновившие статус критичности в соответствии с новыми требованиями.