Уряд хоче оновити правила відстрочки від мобілізації: що зміниться для студентів та педагогів

4 квітня Кабмін схвалив проєкт Закону "Про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти". Після цього його буде зареєстровано у Верховній Раді.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Хто зі студентів та педагогів може отримати відстрочку ?

Згідно із законопроєктом, призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають:

учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти та здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше року досягнення граничного віку направлення для проходження базової військової служби та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти;

здобувачі вищої освіти в межах розрахункового строку виконання освітньої програми, які навчаються за денною або дуальною формою;

докторанти та лікарі (фармацевти) – інтерни, лікарі – резиденти, які вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше;

наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів вищої освіти, наукові працівники наукових установ і організацій;

науково-педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, які мають науковий ступінь;

педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої та позашкільної освіти.

Ці положення поширюються на відповідних наукових працівників, які працюють в навчальному закладі за основним місцем роботи не менш ніж на 0,75 ставки. Відстрочка також надаватиметься педагогам, які ведуть позашкільні гуртки, якщо вони працювали на цій посаді за основним місцем роботи до 1 січня 2025 року.

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що у разі ухвалення зазначеного законопроєкту відстрочку не зможуть отримати чоловіки старші за 25 років, які вдруге навчаються на тому самому або нижчому рівні освіти. Однак право на відстрочку збережуть ті, хто вступив до навчального закладу до 25 років. Навчання за кордоном після 24 лютого 2022 року також не дає права на відстрочку.

Нагадаємо, з 1 квітня усі бронювання, які були оформлені за старими правилами, втратять чинність. Продовжити бронювання своїх фахівців після цієї дати зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог.