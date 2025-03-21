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Предприятия по добыче гранита российского бизнесмена передали АРМА
По решению суда Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) получило в управление активы группы компаний корпорации "Юнигран". Речь идет о предприятиях с полным производственным циклом – от добычи гранита до изготовления готовой продукции.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
По ее словам, арест активов произошел, в частности, из-за уклонения от уплаты налогов и схемы минимизации рентных платежей, которые привели к значительным потерям бюджета.
Кроме того, стражи порядка зафиксировали незаконное отчуждение подсанкционных активов корпорации. Владелец компании – гражданин РФ, по данным следствия, использовал бизнес в Украине для вывода средств за границу и последующего финансирования страны-агрессора.
Учитывая инвестиционную привлекательность этих предприятий и наличие зафиксированных схем незаконного отчуждения подсанкционных активов "Юнигран", Дума подчеркнула, что АРМА действует исключительно в рамках определений суда и будет осуществлять все необходимые процедуры по отбору управляющего на движимое и недвижимое имущество в соответствии с законодательством.
"По корпоративным правам указанных компаний, ситуация остается неизменной: ожидаем соответствующих законодательных изменений, которые разблокируют возможность АРМА управлять корпоративными правами арестованных компаний без разрешения собственника. В данном случае — имеющего гражданство РФ и по информации следствия — создал на территории Украины противоправный механизм по выводу за границу незаконно полученных средств с дальнейшим их использованием".
Она добавила, что вместе с правоохранителями АРМА уже провело обзор переданных в управление активов, в том числе ряда карьеров по добыче гранита и группу сооружений, где осуществляется производство готовой продукции.
В ходе осмотра установлено, что группа указанных компаний имеет замкнутый цикл производства – от добычи гранита до изготовления продукции. Не менее важным и инвестиционно привлекательным является факт наличия действующего спецразрешения на добычу гранита.
Как сообщила Дума, следующим шагом станет объявление конкурса на отбор оценщика и управляющего.
Про "Юнигран"
Активы компании "Юнигран" принадлежали российскому бизнесмену-беглецу Игорю Наумцу.
Компания владеет 4 разрешениями на добычу гранита и других полезных ископаемых в Житомирской области:
- Коростенский карьер – добыча гранита.
- Малинский камнедробильный завод – добыча гранита.
- Пинязевичский карьер (два отдельных разрешения) – добыча гранита, анортозита, габбро и монцонита.
12 мая 2023 года указом президента Зеленского №279/2023 было введено в действие решение СНБО по применению и внесению изменений в персональные санкции в отношении Игоря Наумца и Елены Калпы. Эти санкции предусматривали аннулирование или остановку лицензий и других разрешений, полученных компаниями, подконтрольными этим двум лицам.
16 ноября столичный Печерский районный суд 8 определениями наложил аресты на все имущество компаний всей группы "Юнигран".