Підприємства з видобутку граніту російського бізнесмена передали АРМА

За рішенням суду Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало в управління активи групи компаній корпорації "Юнігран". Йдеться про підприємства, що мають повний виробничий цикл – від видобутку граніту до виготовлення готової продукції.

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Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

За її словами, арешт активів відбувся, зокрема, через ухилення від сплати податків та схеми мінімізації рентних платежів, що призвели до значних втрат бюджету.

Крім того, правоохоронці зафіксували незаконне відчуження підсанкційних активів корпорації. Власник компанії – громадянин РФ, за даними слідства, використовував бізнес в Україні для виведення коштів за кордон і подальшого фінансування країни-агресора.

З огляду на інвестиційну привабливість цих підприємств та наявність зафіксованих схем незаконного відчуження підсанкційних активів "Юнігран", Дума наголосила, що АРМА діє виключно в межах ухвал суду та здійснюватиме всі необхідні процедури щодо відбору управителя на рухоме та нерухоме майно відповідно до законодавства.

"Щодо корпоративних прав зазначених компаній, ситуація залишається незмінною: очікуємо відповідних законодавчих змін, які розблокують можливість АРМА управляти корпоративними правами арештованих компаній без дозволу власника. В даному випадку - який має громадянство РФ та за інформацією слідства - створив на території України протиправний механізм по виведенню за кордон незаконно отриманих коштів з подальшим їх використанням для фінансування країни агресора", - підкреслила Дума.

Вона додала, що разом із правоохоронцями АРМА вже провело огляд переданих в управління активів, зокрема - низки карʼєрів з видобутку граніту та групу споруд, де здійснюється виробництво готової продукції.

Під час огляду встановлено, що група зазначених компаній має замкнутий цикл виробництва - від видобутку граніту до виготовлення продукції. Не менш важливим та інвестиційно привабливим є факт наявності діючого спецдозволу на видобуток граніту.

Як повідомила Дума, наступним кроком стане оголошення конкурсу на відбір оцінювача та управителя.

Про "Юнігран"

Активи компанії "Юнігран" належали російському бізнесмену-втікачу Ігорю Наумцю.

Компанія володіє 4 дозволами на видобуток граніту та інших корисних копалин у Житомирській області:

Коростенський кар'єр – видобування граніту.

Малинський каменедробильний завод – видобування граніту.

Пинязевицький кар'єр (два окремі дозволи) – видобування граніту, анортозиту, габро і монцоніту.

12 травня 2023 року указом президента Зеленського №279/2023 було введено в дію рішення РНБО щодо застосування та внесення змін до персональних санкцій щодо Ігоря Наумця та Єлєни Калпи. Ці санкції передбачали анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержаних компаніями, що підконтрольні цим двом особам.

16 листопада столичний Печерський районний суд 8 ухвалами наклав арешти на все майно компаній всієї групи "Юнігран".