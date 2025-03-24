Предыдущая неделя — лучшая: увеличивается количество обращений в центры рекрутинга

За минувшую неделю в центры рекрутинга украинской армии обратилось 1 226 граждан. Это самый лучший недельный показатель в марте этого года. Общее количество предоставленных консультаций достигло 46883.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Уже 9550 кандидатов начали процесс оформления на военную службу. В частности, за прошедшую неделю 171 гражданин решил присоединиться к ВСУ.

Доля женщин, обратившихся в центры рекрутинга, составляет 21% от общего количества обращений. Наиболее активными являются жительницы четырех областей:

Черновицкой – 42%;

Хмельницкой – 39%;

Винницкой – 39%;

Тернопольской – 34%.

В настоящее время в Украине работает 49 рекрутинговых центров, в том числе один онлайн-центр. Они преимущественно расположены в помещениях ЦНАП. Все желающие могут получить конфиденциальную консультацию. На территории центров запрещено проведение мобилизационных мероприятий и вручение повесток группами оповещения.

Что известно о Центре рекрутинга украинской армии?

Центр рекрутинга украинской армии – пилотный проект Министерства обороны Украины, призванный построить прозрачную и эффективную модель привлечения граждан на военную службу. Здесь рекрутеры предоставляют информацию о вакансиях, а также сопровождают кандидата на пути к назначению на должность в военном подразделении.

Центр рекрутинга предлагает вакансии в ВСУ и постепенно расширяет список всех сил безопасности и обороны Украины.

Напомним, контракт для новобранцев от 18 до 25 лет предлагает выплату 1 000 000 грн, однако деньги обещают выплачивать не одним чеком, а частями. Это действительно веская мотивация для молодежи, которая идет в сопровождении с другими социальными выгодами.