Попередній тиждень — найкращий: збільшується кількість звернень до центрів рекрутингу

За минулий тиждень до центрів рекрутингу української армії звернулося 1 226 громадян. Це найкращий тижневий показник у березні цього року. Загальна кількість наданих консультацій досягла 46 883.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Вже 9 550 кандидатів розпочали процес оформлення на військову службу. Зокрема, за минулий тиждень 171 громадянин вирішив приєднатися до ЗСУ.

Частка жінок, які звернулися до центрів рекрутингу, становить 21% від загальної кількості звернень. Найбільш активними є мешканки чотирьох областей:

Чернівецької – 42%;

Хмельницької – 39%;

Вінницької – 39%;

Тернопільської – 34%.

Наразі в Україні працює 49 рекрутингових центрів, зокрема один онлайн-центр. Вони переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів. Всі охочі можуть отримати конфіденційну консультацію. На території центрів заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.

Що відомо про Центр рекрутингу української армії?

Центр рекрутингу української армії — пілотний проєкт Міністерства оборони України, покликаний побудувати прозору та ефективну модель залучення громадян на військову службу. Тут рекрутери надають інформацію щодо вакансій, а також супроводжують кандидата на шляху до призначення на посаду у військовому підрозділі.

Центр рекрутингу пропонує вакансії у ЗСУ і поступово розширює перелік на всі Сили безпеки та оборони України.

Нагадаємо, контракт для новобранців віком від 18 до 25 років пропонує виплату 1 000 000 грн, проте гроші обіцяють виплачувати не одним чеком, а частинами. Це справді вагома мотивація для молоді, яка йде в супроводі з іншими соціальними вигодами.