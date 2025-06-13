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ПриватБанк предупреждает о регламентных работах: когда не будут работать карты и терминалы
В ночь с 13 на 14 июня 2025 года ПриватБанк проведет регламентные технические работы. Временно не будут работать операции с платежными картами, банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы банка.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба финучреждения.
Технические работы ПриватБанка
ПриватБанк сообщает о проведении плановых технических работ в процессинговом центре в ночь с 13 на 14 июня 2025 года. Цель – повышение надежности и безопасности платежной инфраструктуры.
В период с 00:05 до 6:30 утра 14 июня будут временно недоступны операции с платежными картами.
В ПриватБанке отмечают, что подобные работы обычно проводятся в ночные часы, когда большинство клиентов не совершают финансовых операций.
Банк благодарит за понимание и просит прощения за временные неудобства.
Напомним, по результатам 2024 года прибыль ПриватБанка до налогообложения достигла 81 млрд грн. Чистая прибыль составляет 40,1 млрд грн, что на 6% больше по сравнению с 2023 годом.