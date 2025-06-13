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ПриватБанк попереджає про регламентні роботи: коли не працюватимуть картки та термінали

ПриватБанк
Нічні технічні роботи ПриватБанку обмежать доступ до послуг

У ніч з 13 на 14 червня 2025 року ПриватБанк проведе регламентні технічні роботи.Тимчасово не працюватимуть операції з платіжними картками, банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали банку. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба фінустанови.

Технічні роботи ПриватБанку

ПриватБанк повідомляє про проведення планових технічних робіт у процесинговому центрі в ніч з 13 на 14 червня 2025 року. Мета — підвищення надійності та безпеки платіжної інфраструктури.

У період із 00:05 до 6:30 ранку 14 червня будуть тимчасово недоступні операції з платіжними картками. Також у цей час не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали банку.

У ПриватБанку наголошують, що подібні роботи зазвичай проводяться у нічні години, коли більшість клієнтів не здійснюють фінансових операцій. Користувачам рекомендують заздалегідь здійснити необхідні платежі або відкласти їх до завершення робіт.

Банк дякує за розуміння та просить вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, за результатами 2024 року прибуток ПриватБанку до оподаткування досяг 81 млрд грн.  Чистий прибуток становить 40,1 млрд грн, що на 6% більше порівняно з 2023.

Автор:
Ольга Опенько