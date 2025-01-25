ПриватБанк временно приостановит онлайн платежи из-за регламентных работ

В ночь с 25 на 26 января 2025 г. ПриватБанк проведет плановые технические работы, чтобы обеспечить стабильность и безопасность работы своих цифровых сервисов.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Регламентные работы продлятся с 00:00 до 05:00 утра 26 января. В этот период клиенты не смогут производить платежи через мобильное приложение и вебверсию Приват24 для физических лиц.

"Если в период проведения работ вы планируете платежи через Приват24 – советуем сделать это заранее, или провести после завершения работ. Спасибо за понимание", – говорится в сообщении.

Такие регламентные меры являются стандартной практикой обеспечения бесперебойной работы систем и поддержания высокого уровня безопасности банковских операций.

Напомним, 16 января ПриватБанк подписал договор с ООО " Принтек Украина Эл.Си." о закупке ресайклинговых американских банкоматов на 838,64 млн грн. .Гарантийный срок таких банкоматов составляет два года.