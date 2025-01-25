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ПриватБанк тимчасово призупинить онлайн платежі через регламентні роботи

ПриватБанк тимчасово призупинить онлайн платежі через регламентні роботи
ПриватБанк тимчасово призупинить онлайн платежі через регламентні роботи

У ніч із 25 на 26 січня 2025 року ПриватБанк проведе планові технічні роботи, щоб забезпечити стабільність і безпеку роботи своїх цифрових сервісів.

Про це повідомила пресслужба банку.

Регламентні роботи триватимуть з 00:00 до 05:00 ранку 26 січня. У цей період клієнти не зможуть здійснювати платежі через мобільний додаток і вебверсію Приват24 для фізичних осіб.

"Якщо у період проведення робіт ви плануєте платежі через Приват24 - радимо зробити це заздалегідь, чи провести після завершення робіт. Дякуємо за розуміння", - йдеться в повідомленні.

Такі регламентні заходи є стандартною практикою для забезпечення безперебійної роботи систем і підтримки високого рівня безпеки банківських операцій.

Нагадаємо, 16 січня ПриватБанк підписав договір із ТОВ "Прінтек Україна Ел.Ел.Сі." про закупівлю ресайклінгових американських банкоматів на 838,64 млн грн. Це банкомат і термінал в одному пристрої, за допомогою якого можна зняти готівку та внести кошти на рахунок. Гарантійний строк таких банкоматів становить два роки.

Автор:
Тетяна Гойденко