Procter & Gamble объявил о сокращении 7000 рабочих мест в рамках новой реструктуризации

Американская транснациональная корпорация Procter & Gamble сократит 7000 рабочих мест или около 6% своих работников в течение следующих двух лет в рамках реструктуризации.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию информагентства R euters.

Гиганты потребительских товаров P&G и Unilever готовьтесь к снижению спроса в 2025 году из-за пошлин президента США Дональда Трампа.

" Это не новый подход, а скорее умышленное ускорение текущей стратегии... чтобы победить в более сложных условиях, в которых мы конкурируем", - заявили руководители P&G на потребительской конференции Deutsche Bank в Париже 5 июня.

В компании отметили, что инициатива, вероятно, может включать не только сокращение рабочих мест, но и продажу некоторых активов.

Масштабные пошлины Соединенных Штатов на торговых партнеров всколыхнули мировые рынки и вызвали опасения по поводу рецессии в стране.

Производитель подгузников Pampers импортирует в США сырье, упаковочные материалы и часть готовой продукции из Китая, в то время как подавляющее большинство — примерно 90% — продаваемой им продукции производится внутри страны. В четверг компания оценила потери в размере около 600 миллионов долларов до вычета налогов в 2026 финансовом году исходя из текущих ставок пошлин.

На фоне торговой войны в апреле компания P&G заявила, что повысит цены на некоторые продукты и что она готова использовать все имеющиеся в ее арсенале рычаги, чтобы смягчить последствия введения пошлин. По словам финансового директора Андре Шультена, основными рычагами стали ценообразование и сокращение расходов.

По состоянию на 30 июня 2024 г. в компании работало около 108 000 человек, и, по словам компании, сокращения коснутся примерно 15% ее непроизводственной рабочей силы.

P&G ожидает, что за двухлетний период расходы будут составлять от 1 до 1,6 млрд долларов до уплаты налогов, при этом четверть расходов, как ожидается, будут неденежными.

По словам компании, реструктуризация поможет упростить организационную структуру за счет " расширения ролей " и " сокращения команд " .

Напомним, корпорация Microsoft продолжает сокращать рабочие места, уволив еще сотни сотрудников вскоре после масштабных увольнений. Эти шаги подчеркивают стратегию технологической индустрии по оптимизации затрат даже на фоне значительных инвестиций в развитие искусственного интеллекта.