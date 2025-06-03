Microsoft продолжает сокращать штат: более 300 сотрудников уволены

Корпорация Microsoft продолжает сокращать рабочие места, уволив еще сотни сотрудников вскоре после масштабных увольнений. Эти шаги подчеркивают стратегию технологической индустрии по оптимизации затрат даже на фоне значительных инвестиций в развитие искусственного интеллекта.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Согласно сообщению штата Вашингтон, с которым ознакомилось агентство, в понедельник более 300 сотрудников известили о сокращении их должностей.

Представитель Microsoft заявил, что последнее сокращение штата является дополнением к сокращению 6000 рабочих мест, объявленных в прошлом месяце.

По его словам, компания продолжает осуществлять организационные изменения, направленные на оптимальное позиционирование на успех в меняющейся рыночной среде.

Бум искусственного интеллекта взбудоражил рынок труда в области технологий, поскольку компании предоставляют приоритет рабочим местам, сосредоточенным на искусственном интеллекте, и используют эти технологии для экономии денег.

Хотя предыдущие сокращения в Microsoft преимущественно касались разработчиков программного обеспечения, пока неизвестно, какие именно профессии затронули последние увольнения. По данным на июнь 2024 года, Microsoft насчитывала около 228 тысяч штатных работников, 55% из которых работали в США.

Напомним, недавние масштабные увольнения в Microsoft охватили около 3% персонала – это примерно 7000 человек. Больше всего пострадали программисты: только в штате Вашингтон работу потеряли около 2 тысяч IT-специалистов.