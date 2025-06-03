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Microsoft продовжує скорочувати штат: понад 300 співробітників звільнені

Microsoft
Microsoft звільнила сотні співробітників

Корпорація Microsoft продовжує скорочувати робочі місця, звільнивши ще сотні співробітників невдовзі після масштабних звільнень. Ці кроки підкреслюють стратегію технологічної індустрії щодо оптимізації витрат, навіть на тлі значних інвестицій у розвиток штучного інтелекту.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з повідомленням штату Вашингтон, з яким ознайомилося агентство, у понеділок понад 300 співробітників сповістили про скорочення їхніх посад.

Представник Microsoft заявив, що останнє скорочення штату є доповненням до скорочення 6000 робочих місць, оголошених минулого місяця.

За його словами, компанія продовжує здійснювати організаційні зміни, які мають на меті оптимальне позиціонування на успіх у мінливому ринковому середовищі. 

Бум штучного інтелекту сколихнув ринок праці в галузі технологій, оскільки компанії надають пріоритет робочим місцям, зосередженим на штучному інтелекті, та використовують ці технології для економії грошей.

Хоча попередні скорочення в Microsoft переважно стосувалися розробників програмного забезпечення, наразі невідомо, які саме професії зачепили останні звільнення. За даними на червень 2024 року, Microsoft налічувала близько 228 000 штатних працівників, 55% з яких працювали в США.

Нагадаємо, нещодавні масштабні звільнення в Microsoft охопили близько 3% персоналу — це приблизно 7000 осіб. Найбільше постраждали програмісти: лише у штаті Вашингтон роботу втратили близько 2 тисячі ІТ-спеціалістів.

Автор:
Тетяна Бесараб