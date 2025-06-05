Procter & Gamble оголосив про скорочення 7000 робочих місць в рамках нової реструктуризації

Американська транснаціональна корпорація Procter & Gamble скоротить 7000 робочих місць, або близько 6% своїх працівників, протягом наступних двох років у рамках реструктуризації.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію інформагентства Reuters.

Гіганти споживчих товарів P&G і Unilever готуйтеся до зниження попиту в 2025 році через мита президента США Дональда Трампа.

"Це не новий підхід, а скоріше навмисне прискорення поточної стратегії... щоб перемогти в більш складних умовах, в яких ми конкуруємо", — заявили керівники P&G на споживчій конференції Deutsche Bank у Парижі 5 червня.

У компанії зазначили, що ініціатива, ймовірно, може включати не тільки скорочення робочих місцб, а й продаж деяких активів.

Масштабні мита Сполучених Штатів на торгових партнерів сколихнули світові ринки та викликали побоювання з приводу рецесії у країні.

Виробник підгузків Pampers імпортує в США сировину, пакувальні матеріали і частину готової продукції з Китаю, у той час як переважна більшість — приблизно 90% — продукції, що продається ним, виробляється всередині країни. У четвер компанія оцінила втрати у розмірі близько 600 мільйонів доларів до вирахування податків у 2026 фінансовому році, виходячи з поточних ставок мит.

На тлі торговельної війни у квітні компанія P&G заявила, що підвищить ціни на деякі продукти і що вона готова використовувати всі важелі, що є в її арсеналі, щоб пом'якшити наслідки введення мит. За словами фінансового директора Андре Шультена, основними важелями стали ціноутворення та скорочення витрат.

Станом на 30 червня 2024 року в компанії працювало близько 108 000 осіб, і, за словами компанії, скорочення торкнуться приблизно 15% її невиробничої робочої сили.

P&G очікує, що за дворічний період витрати становитимуть від 1 до 1,6 млрд доларів США до сплати податків, при цьому чверть видатків, як очікується, будуть негрошовими.

За словами компанії, реструктуризація допоможе спростити організаційну структуру за рахунок "розширення ролей" та "скорочення команд".

Нагадаємо, корпорація Microsoft продовжує скорочувати робочі місця, звільнивши ще сотні співробітників невдовзі після масштабних звільнень. Ці кроки підкреслюють стратегію технологічної індустрії щодо оптимізації витрат, навіть на тлі значних інвестицій у розвиток штучного інтелекту.