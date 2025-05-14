Производитель кетчупа Heinz инвестирует 3 млрд долларов в модернизацию производства в США

Американская продовольственная компания Kraft Heinz, известный производитель кетчупов, инвестирует 3 миллиарда долларов в модернизацию своих заводов в США. Это станет самой большой инвестицией компании за последнее десятилетие, несмотря на прогнозы спада продаж и прибыли производителя.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на агентство Reuters.

По словам Педро Навио, президента Kraft Heinz в Северной Америке, модернизация поможет снизить затраты за счет повышения эффективности заводов, что, в свою очередь, поможет компенсировать влияние пошлин президента Дональда Трампа.

Кроме того, новые инвестиции также позволяют производителю упакованных продуктов питания быстрее разрабатывать и продавать новые товары. Heinz производит известный на весь мир кетчуп Heinz , макароны с сыром Kraft и сливочный сыр Philadelphia на 30 заводах по всем Соединенным Штатам.

В прошлом месяце компания сообщила, что новые тарифы значительно увеличивают ее расходы, а потребители покупают меньше из-за экономической неопределенности. Но , как заявил Навио, компания двигается вперед и сейчас делает новые инвестиции, чтобы защитить свою долю рынка.

"Речь идет не только о повышении эффективности или решении текущих проблем с тарифами", — сказал он, добавив, что инвестиции позволят Kraft Heinz производить продукты питания в долгосрочной перспективе.

Почти все, что продает Heinz в Соединенных Штатах, производится внутри страны , но есть импортная составляющая. Компания ожидает, что инвестиции создадут около 3500 новых рабочих мест в ходе реконструкции заводов.

Напомним, автомобильная компания Nissan Motor 9 мая заявила, что отказывается от инвестирования в строительство нового завода по производству аккумуляторов для электромобилей стоимостью 1,1 млрд. долларов на юго-западном острове Кюсю в Японии.