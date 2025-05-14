Виробник кетчупу Heinz інвестує 3 млрд доларів у модернізацію виробництва в США

Американська продовольча компанія Kraft Heinz, відомий виробник кетчупів, інвестує 3 мільярди доларів в модернізацію своїх заводів у США. Це стане найбільшою інвестицією компанії за останнє десятиліття, незважаючи на те, що прогнози спаду продажів та прибутків виробника.

Про це повідомляє Delo.ua, з посиланням на агентство Reuters.

За словами Педро Навіо, президента Kraft Heinz у Північній Америці, модернізація допоможе знизити витрати за рахунок підвищення ефективності заводів, що, у свою чергу, допоможе компенсувати вплив мит президента Дональда Трампа.

Крім того, нові інвестиції також дозволяють виробнику упакованих продуктів харчування швидше розробляти та продавати нові товари. Heinz виробляє відомий на увесь світ кетчуп Heinz, макарони з сиром Kraft та вершковий сир Philadelphia на 30 заводах по всіх Сполучених Штатах.

Минулого місяця компанія повідомила, що нові тарифи значно збільшують її витрати, а споживачі купують менше через економічну невизначеність. Але, як заявив Навіо, компанія рухається вперед і зараз робить нові інвестиції, щоби захистити свою частку ринку.

"Йдеться не тільки про підвищення ефективності або вирішення поточних проблем з тарифами", - сказав він, додавши, що інвестиції дозволять Kraft Heinz виробляти продукти харчування в довгостроковій перспективі.

Майже все, що продає Heinz у Сполучених Штатах, виробляється всередині країни, але й є імпортна складова. Компанія очікує, що інвестиції створять близько 3500 нових робочих місць під час реконструкції заводів.

Нагадаємо, автомобільна компанія Nissan Motor 9 травня заявила, що відмовляється від інвестування у будівництво нового заводу з виробництва акумуляторів для електромобілів вартістю 1,1 млрд доларів на південно-західному острові Кюсю в Японії.